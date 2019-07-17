Многократный призер чемпионатов мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Дратцев после гонки на 10 км на ЧМ-2019 подошел к корреспонденту "РГ" с разбитой и распухшей губой. За медали и, главное, за олимпийские путевки в Токио-2020 в акватории Корейского пролива развернулась настоящая драка.

К контактной борьбе среди марафонцев Дратцев давно привык и даже не заметил этой пустяковой травмы. А вот выдержать скорости, заданные конкурентами, не получилось. Евгений финишировал 22-м, 19-ю позицию занял трехкратный чемпион Европы Кирилл Абросимов. Чтобы получить олимпийскую лицензию, нужно было попасть в топ-10.

И сами спортсмены, и президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников, который наблюдал за соревнованиями, рассчитывали на большее. Тем более Абросимов уже выступал на дистанции 5 км и занял тогда 8-е место, отстав от победителя на 13 секунд. На "десятке" отставание от чемпиона и призеров составило уже минуту. При том, что результаты очень плотные, это целая вечность. Француз Марк-Антони Оливье проиграл победителю немцу Флориану Веллброку 0,2 секунды. Бронзовый медалист немец Роб Муффельс - 1,5 секунды. Лучшая "десятка" "закрылась" в пределах девяти секунд.

Первой в истории олимпийской чемпионкой в марафонском плавании в 2008 году стала россиянка Лариса Ильченко. Но, как сказал Абросимов, с тех пор "весь мир шагнул вперед, а мы стоим на месте".

Наши парни назвали две основные причины, по которым российские пловцы не могут угнаться за остальными.

Абросимов во время тренировок в бассейне может до 20 км наматывать, плавая от бортика до бортика. Есть и сборы на открытой воде, чтобы почувствовать волну, ветер, течение. Но Кирилл отметил, что нужно больше практики именно в соревновательных условиях.

- Конечно, перед нами стояла задача отобраться на Олимпиаду. И шансы были, и для меня здесь идеальная вода: спокойная, нет волн, течения. Но, к сожалению, не удается держать такие скорости, особенно в плотной группе, где постоянно идет контактная борьба. Это меня выбивает, - сказал Абросимов. - На мой взгляд, надо делать больше Кубков мира, больше стартовать, чтобы получать опыт, уверенность. В этом году ситуация уже лучше. Надеюсь, в течение года наберем форму, которой не хватило сейчас. У нас еще будет возможность поспорить за путевку на Игры - на квалификационном турнире в японской Фукуоке в мае-июне 2020 года. Раньше Россия была фаворитом. Все тянулись за нами. Теперь, наоборот, нам приходится догонять.

Марафонцы устроили настоящую драку за медали ЧМ и путевки на Олимпиаду-2020. Нашему Евгению Дратцеву даже губу разбили

Евгений Дратцев затронул еще одну важную тему. На открытой воде здорово проявляют себя стайеры из бассейна. В Лондоне-2012 олимпийский чемпион Пекина на 1500 м Усама Меллули из Туниса стал первым пловцом-чемпионом в двух, казалось бы, таких разных видах плавания. Вполне возможно, что обладатель "золота" Рио на "полторашке" итальянец Грегорио Палтриньери повторит это достижение в Токио. Сальников, например, удивился, почему Палтриньери не оказалось в призах уже здесь, в Кванджу. Он лидировал всю гонку, после последнего поворота был первым. Но в итоге финишировал шестым.

- Видел, что очень рано начала отрываться группа лидеров. Раньше это происходило километра за два до финиша, - анализировал заплыв Дратцев. - Попытался за ними удержаться. Какое-то время получалось, но потом они задали очень сильный тем и оторвались. У них скорости пловцов из бассейна.

Про преимущество стайеров из бассейна Владимир Сальников, четырехкратный олимпийский чемпион, в том числе дважды на дистанции 1500 м, знает все. И вот какое новшество ждет наших марафонцев в сентябре на всероссийских соревнованиях, которые проходят на Черном море в Сукко.

- Совершенно очевидно, что выигрывают спортсмены, которые могут резко ускориться на последнем прямом отрезке. Но эта тенденция существует уже давно. Скорости, которые нужно демонстрировать на открытой воде, сопоставимы с теми результатами, которые показывают на 1500 м - в пределах 15 минут, - объяснил Сальников. - Зная, что у наших ребят с этим есть проблемы, в этом году предприняли попытку и включили дистанцию 5 км в бассейне в программу чемпионатов федеральных округов. Таким образом можно оценить возможности марафонцев. Причем сравнивать их скорости не просто на стайерской дистанции, а в заплыве, приближенном к реальным соревновательным условиям.