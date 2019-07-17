К контактной борьбе среди марафонцев Дратцев давно привык и даже не заметил этой пустяковой травмы. А вот выдержать скорости, заданные конкурентами, не получилось. Евгений финишировал 22-м, 19-ю позицию занял трехкратный чемпион Европы Кирилл Абросимов. Чтобы получить олимпийскую лицензию, нужно было попасть в топ-10.
И сами спортсмены, и президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников, который наблюдал за соревнованиями, рассчитывали на большее. Тем более Абросимов уже выступал на дистанции 5 км и занял тогда 8-е место, отстав от победителя на 13 секунд. На "десятке" отставание от чемпиона и призеров составило уже минуту. При том, что результаты очень плотные, это целая вечность. Француз Марк-Антони Оливье проиграл победителю немцу Флориану Веллброку 0,2 секунды. Бронзовый медалист немец Роб Муффельс - 1,5 секунды. Лучшая "десятка" "закрылась" в пределах девяти секунд.
Первой в истории олимпийской чемпионкой в марафонском плавании в 2008 году стала россиянка Лариса Ильченко. Но, как сказал Абросимов, с тех пор "весь мир шагнул вперед, а мы стоим на месте".
Наши парни назвали две основные причины, по которым российские пловцы не могут угнаться за остальными.
Абросимов во время тренировок в бассейне может до 20 км наматывать, плавая от бортика до бортика. Есть и сборы на открытой воде, чтобы почувствовать волну, ветер, течение. Но Кирилл отметил, что нужно больше практики именно в соревновательных условиях.
- Конечно, перед нами стояла задача отобраться на Олимпиаду. И шансы были, и для меня здесь идеальная вода: спокойная, нет волн, течения. Но, к сожалению, не удается держать такие скорости, особенно в плотной группе, где постоянно идет контактная борьба. Это меня выбивает, - сказал Абросимов. - На мой взгляд, надо делать больше Кубков мира, больше стартовать, чтобы получать опыт, уверенность. В этом году ситуация уже лучше. Надеюсь, в течение года наберем форму, которой не хватило сейчас. У нас еще будет возможность поспорить за путевку на Игры - на квалификационном турнире в японской Фукуоке в мае-июне 2020 года. Раньше Россия была фаворитом. Все тянулись за нами. Теперь, наоборот, нам приходится догонять.
Евгений Дратцев затронул еще одну важную тему. На открытой воде здорово проявляют себя стайеры из бассейна. В Лондоне-2012 олимпийский чемпион Пекина на 1500 м Усама Меллули из Туниса стал первым пловцом-чемпионом в двух, казалось бы, таких разных видах плавания. Вполне возможно, что обладатель "золота" Рио на "полторашке" итальянец Грегорио Палтриньери повторит это достижение в Токио. Сальников, например, удивился, почему Палтриньери не оказалось в призах уже здесь, в Кванджу. Он лидировал всю гонку, после последнего поворота был первым. Но в итоге финишировал шестым.
- Видел, что очень рано начала отрываться группа лидеров. Раньше это происходило километра за два до финиша, - анализировал заплыв Дратцев. - Попытался за ними удержаться. Какое-то время получалось, но потом они задали очень сильный тем и оторвались. У них скорости пловцов из бассейна.
Про преимущество стайеров из бассейна Владимир Сальников, четырехкратный олимпийский чемпион, в том числе дважды на дистанции 1500 м, знает все. И вот какое новшество ждет наших марафонцев в сентябре на всероссийских соревнованиях, которые проходят на Черном море в Сукко.
- Совершенно очевидно, что выигрывают спортсмены, которые могут резко ускориться на последнем прямом отрезке. Но эта тенденция существует уже давно. Скорости, которые нужно демонстрировать на открытой воде, сопоставимы с теми результатами, которые показывают на 1500 м - в пределах 15 минут, - объяснил Сальников. - Зная, что у наших ребят с этим есть проблемы, в этом году предприняли попытку и включили дистанцию 5 км в бассейне в программу чемпионатов федеральных округов. Таким образом можно оценить возможности марафонцев. Причем сравнивать их скорости не просто на стайерской дистанции, а в заплыве, приближенном к реальным соревновательным условиям.