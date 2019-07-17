Строить ли в городе деревянные дома?

В России набирает ход программа строительства городских деревянных домов. Готовится свод правил, который позволит строить из дерева 8-этажные здания. А наши белорусские читатели хотели бы жить в таком доме?

Юрий Дорогокупец, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по жилищной политике и строительству:

- Такое строительство сейчас ведется во многих странах. В Сингапуре замахнулись даже на возведение 80-этажного. И дело не только в экологии. Меньше сроки строительства. Здания из специальных высокопрочных панелей из дерева значительно легче железобетонных. И по себестоимости примерно на 30-40% дешевле. Думаю, такие многоэтажки могут появиться и в Беларуси.

Владимир Крупский, главный конструктор проекта "Экокуб":

- При соблюдении определенных технологий это будут достаточно экологичные дома. Конечно, я бы с удовольствием жил в одном из них вместо бетонного. Но я все же сторонник индивидуального жилья в 1-2 этажа. Хотя в мире уже строят и небоскребы из дерева. При этом ресурс эксплуатации таких домов больше, чем у бетонных. Если не ошибаюсь, 350 лет против 150. В качестве примера можно изучить, сколько "живут" деревянные Кижи и как уже разбирают бетонные здания, которые отстояли лишь век с небольшим. Плюс дерево - возобновляемый природный ресурс. Мы, кстати, решили пойти еще дальше и использовать при строительстве домов солому.

Армен Сардаров, декан архитектурного факультета Белорусского национального технического университета:

- Дерево - здоровый материал, в отличие, скажем, от бетона. Но... Раньше я проектировал мосты из дерева. Там был большой процент металлических соединительных деталей. А здесь 8-этажное здание. Вряд ли удастся обойтись только деревянными каркасами. Никто меня не убедит, что можно из одного дерева сделать чистую конструкцию в 8 этажей. К тому же наверняка потребуются всевозможные пропитки для дерева: для повышения противопожарных качеств, долгостойкости. Как это скажется на здоровье жильцов, тоже вопрос.

Роман Лялюго, руководитель строительной фирмы "ЭКОФАЗЕНДА":

- Многие привыкли, что деревянной может быть только застройка в 1-2 этажа. Но это лишь потому, что не видели современные материалы. Тот же клееный брус, например, по своим несущим способностям, не побоюсь это сказать, может превосходить металл и бетон. Конечно, когда он правильно применен, рассчитаны все нагрузки. Так что если при строительстве 8-этажных деревянных домов все будет сделано четко по технологии, конструкторски продумано, то почему нет? Другой вопрос, впишутся ли многоэтажные деревянные дома в городскую архитектуру? А вот на территории, специально выделенной под такую застройку, они будут вполне уместны.