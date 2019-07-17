Совбез скорректирует доктрину национальной безопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел заседание межведомственной комиссии, на котором обсудили меры по повышению эффективности прогнозирования рисков социально-экономического развития и угроз национальной безопасности России.

Как сообщил обозревателю "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин, актуальность темы прогнозирования связана в том числе с предстоящей в 2020 году корректировкой Стратегии национальной безопасности и завершением разработки Стратегии социально-экономического развития России. По его словам, в этих документах будут отражены не только доктринальные концепции, но и прогнозы возможных рисков угроз безопасности, в том числе и санкционных.

По словам Аношина, во время заседания Николай Патрушев обратил внимание членов комиссии, в которую входят в том числе и ведущие представители российской науки, на необходимость улучшения качества разрабатываемых прогнозов, их научную обоснованность и взаимную согласованность. Секретарь СБ РФ также отметил, что при организации стратегического планирования как на федеральном, так и на региональном уровнях важно обеспечить своевременное выявление угроз национальной безопасности и рисков социально-экономического развития. По мнению Патрушева, выработанные на основе этих прогнозов меры должны привести к повышению эффективности государственного управления.

"Добиться этой цели особенно важно в условиях динамично меняющейся международной обстановки, усиливающегося влияния различных внутренних факторов, когда жизненно необходимо иметь четкое понимание тех угроз, потенциальных вызовов и рисков, с которыми Россия может столкнуться в долгосрочном периоде", - подчеркнул секретарь Совбеза.

Кроме того, в связи с развитием цифровых технологий было предложено внедрить в практику госуправления инструменты имитационного моделирования и анализа больших данных для оценки возможных последствий принятых в той или иной сфере мер. По мнению экспертов Совета безопасности, такие научно-технологические решения, в частности, смогут выявлять и упреждать острые кризисные ситуации в национальной экономике.