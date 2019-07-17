Сроки льготного кредитования для тепличных хозяйств продлят

Новости

В Астрахани задержали и.о. министра строительства и ЖКХ региона 18:53
Рапота: ЕАЭС и СГ могут органично дополнять друг друга 18:45
В Петербурге два бойца Росгвардии задержаны за подбрасывание наркотиков 18:41
Движение транспорта под Бутырским путепроводом восстановлено 18:41
"Русский след" в атаке хакеров на агентство в Болгарии не нашли 18:41
Сильный ливень в столице подтопил ряд улиц в городе 18:37
Путин наградил главу Дагестана и президента фонда Александра Солженицына 18:33
В Крыму число госпитализированных из детского лагеря увеличилось до 56 18:30
Беглов потребовал ужесточить ответственность за создание свалок 18:22
Фестиваль "Дым над водой" соберет в Ленобласти 10 тысяч человек 18:19
Более 6 миллиардов рублей получили военные ЗВО на покупку жилья 18:17
Кроссовер Kia Seltos: более 6 000 заказов в первые сутки продаж 18:14
Сергей Шнуров озвучит инопланетянина в "Белке и Стрелке 3" 18:13
Эксперты оценили новые инициативы для обеспечения европейской безопасности 18:10
На Волге под Астраханью столкнулись две лодки 18:03
Корабли Каспийской флотилии пришли в Астрахань на морской парад 17:59
Двух петербуржцев заподозрили в краже 20 млн руб, выделенных на науку 17:56
На Чернобыльской АЭС открыли завод по переработке ядерных отходов 17:54
Жюри начало оценивать сады "Цветочного джема" в центре Москвы 17:51
Пермское кафе принесло извинения за "божественную шаруму" 17:42
"Зенит" хочет приобрести Гилерме 17:35
В Самарской области 46 мигрантов из Узбекистана попали в больницу 17:30
Нелегальный хостел обнаружили на северо-западе Москвы 17:30
Житель Иркутска прокатился на крыше внедорожника и погиб 17:27
МИД: Закон о языке осложнит перспективы урегулирования в Донбассе 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы четыре секрета долголетия
Названы четыре секрета долголетия
Какой смартфон не вреден для ребенка
Какой смартфон не вреден для ребенка
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
17.07.2019 18:35
Рубрика: Экономика

Сроки льготного кредитования для тепличных хозяйств продлят

Текст: Евгений Гайва
Максимальный срок льготного кредитования для производителей овощей в теплицах продлят с 8 до 12 лет. Правительство России одобрило предложение Минсельхоза, сообщила пресс-служба вице-премьера Алексея Гордеева.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

"По итогам обсуждения инициатива аграрного ведомства о пролонгации льготных кредитов для тепличных хозяйств была одобрена, к 1 октября 2019 года ведомство должно подготовить проект соответствующих изменений в нормативной базе", - говорится в сообщении, поступившем в редакцию "Российской газеты".

Фото: Константин Завражин/ РГ
В России до осени подорожают овощи

Как уточняется, правом на пролонгацию смогут воспользоваться также производители, которые ранее не получали возмещения капитальных затрат. Это поможет снизить финансовую нагрузку на предприятия, которая выросла из-за повышения тарифов на электроэнергию.

По словам Алексея Гордеева, контроль над тарифами на электроэнергию и сохранение комфортных условий для ведения бизнеса крайне важно для отрасли тепличного овощеводства. Вице-премьер также напомнил о законодательном ограничении их роста уровнем инфляции. Он поручил Минсельхозу России совместно с ФАС, Минэнерго и отраслевой ассоциацией "Теплицы России" изучить вопрос обоснованности роста стоимости электроэнергии для тепличных предприятий.

Также вице-премьер подчеркнул важность обеспечения качественными тепличными овощами всех регионов страны, включая Дальний Восток и районы Крайнего севера. На этих территориях тепличные хозяйства имеют высокую социальную значимость и нуждаются в дополнительной господдержке. "Для этих территорий необходимо выработать отдельные предложения в контексте решения их социальных и экономических задач", - говорится в сообщении. Соответствующие поручения вице-премьер дал Минсельхозу России совместно с Минвостокразвития.

По данным Минсельхоза, производство тепличных овощей в России с 2014 года выросли на 65 процентов. В прошлом году российские предприятия собрали более 1 миллиона тонн овощей. В ближайшие 4-5 лет ежегодное производство может быть доведено до 1,5 миллиона тонн.

Экономика Финансы Банки Экономика АПК Правительство Минсельхоз Господдержка АПК
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле заявили о необъективности расследования по катастрофе МН17
МИД РФ назвал откровенной ложью сообщения о не выданных преподавателям визах
Полиция получит право объявлять предостережения гражданам
ВЦИОМ: Россияне считают Украину братской страной
Комитет Госдумы уточнил сроки "дачной амнистии"