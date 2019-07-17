Сроки льготного кредитования для тепличных хозяйств продлят

Максимальный срок льготного кредитования для производителей овощей в теплицах продлят с 8 до 12 лет. Правительство России одобрило предложение Минсельхоза, сообщила пресс-служба вице-премьера Алексея Гордеева.

"По итогам обсуждения инициатива аграрного ведомства о пролонгации льготных кредитов для тепличных хозяйств была одобрена, к 1 октября 2019 года ведомство должно подготовить проект соответствующих изменений в нормативной базе", - говорится в сообщении, поступившем в редакцию "Российской газеты".

Как уточняется, правом на пролонгацию смогут воспользоваться также производители, которые ранее не получали возмещения капитальных затрат. Это поможет снизить финансовую нагрузку на предприятия, которая выросла из-за повышения тарифов на электроэнергию.

По словам Алексея Гордеева, контроль над тарифами на электроэнергию и сохранение комфортных условий для ведения бизнеса крайне важно для отрасли тепличного овощеводства. Вице-премьер также напомнил о законодательном ограничении их роста уровнем инфляции. Он поручил Минсельхозу России совместно с ФАС, Минэнерго и отраслевой ассоциацией "Теплицы России" изучить вопрос обоснованности роста стоимости электроэнергии для тепличных предприятий.

Также вице-премьер подчеркнул важность обеспечения качественными тепличными овощами всех регионов страны, включая Дальний Восток и районы Крайнего севера. На этих территориях тепличные хозяйства имеют высокую социальную значимость и нуждаются в дополнительной господдержке. "Для этих территорий необходимо выработать отдельные предложения в контексте решения их социальных и экономических задач", - говорится в сообщении. Соответствующие поручения вице-премьер дал Минсельхозу России совместно с Минвостокразвития.

По данным Минсельхоза, производство тепличных овощей в России с 2014 года выросли на 65 процентов. В прошлом году российские предприятия собрали более 1 миллиона тонн овощей. В ближайшие 4-5 лет ежегодное производство может быть доведено до 1,5 миллиона тонн.