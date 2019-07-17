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17.07.2019 19:54
Рубрика: Происшествия

Штраф или блок

Иск Роскомнадзора к Twitter признан законным
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(7914)
Мосгорсуд признал законным назначение штрафа Twitter по иску Роскомнадзора о непредоставлении информации о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории РФ.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, постановление мирового судьи судебного участка N 422 Таганского района Москвы от 5 апреля 2019 года и решение судьи Таганского районного суда города Москвы от 8 мая 2019 года по делу об административном правонарушении в отношении компании "Твиттер Инк." (Twitter Inc.) оставлено без изменения, жалоба защитника компании - без удовлетворения.

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Мировой судья Антон Козырев 5 апреля признал Twitter виновным в непредставлении сведений о локализации персональных данных российских пользователей и назначил компании штраф в размере 3 тысяч рублей. После этого уже Таганский районный суд отклонил апелляционную жалобу представителей компании и оставил решение о штрафе в силе.

Административное производство было возбуждено Роскомнадзором в связи с отказом мессенджера предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ. Роскомнадзор в декабре 2018 года потребовал от Twitter и Facebook предоставить информацию о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ. После того как 17 января обе компании прислали свои ответы, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что они не содержали конкретной информации о локализации баз данных российских пользователей на территории РФ или о том, в какие сроки такая локализация баз данных произойдет. После этого в феврале в отношении Twitter и Facebook было инициировано административное производство по статье 19.7 КоАП РФ о непредставлении данных регулятору, которая предусматривает штраф для юрлиц от 3 до 5 тысяч рублей.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Как сообщил во время заседания в суде главный специалист Роскомнадзора Михаил Воробьев, ведомство запрашивало у компании заверенную блок-схему размещения рабочих мест, на которых осуществляется хранение персональных данных, справку постановки на баланс и учет, а также договор купли-продажи серверных мощностей. По словам Воробьева, в ответ Twitter прислал письмо, в котором запрашиваемой информации не было. После этого регулятор в феврале был вынужден обратиться с иском в мировой суд.

В свою очередь, юристы Twitter настаивали на необоснованности претензий Роскомнадзора, так как они ответили на вопросы ведомства в своем письме. Кроме того, по их словам, у Twitter нет юридической обязанности отвечать на запросы РКН, так как сервис является иностранной компанией, у которой нет филиалов и представительств в РФ.

Компаниям, которые не выполняют требования Роскомнадзора, грозят не только штрафные санкции. В случае повторного неисполнения требований регулятор может поставить вопрос о блокировке сервиса на территории РФ.

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