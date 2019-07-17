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17.07.2019 16:30
Рубрика: Экономика

Судебные приставы смогут начать взыскивать долги по зарплате

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, разрешающий государственным инспекторам труда направлять в службу судебных приставов неисполненные работодателем предписания по погашению задолженности по зарплате.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Как подчеркнул на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев, это делается в рамках борьбы с недобросовестными компаниями, у которых есть задолженность по зарплате и другим выплатам. "К сожалению, таких компаний достаточно, они подчас месяцами не платят своим сотрудникам. Добиваться полагающихся денег от коммерческих структур, от структур, которые контролируются частным капиталом, подчас тяжело, долго. Не у всех людей есть специальные юридические познания. Нам нужно эту процедуру ускорить, для того, чтобы долги по зарплате можно было получать в упрощённом порядке, просто обратившись в трудовую инспекцию", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Поэтому-то полномочия трудовых инспекторов и решено расширить. "Они предполагают, что если работодатель после предписания трудовой инспекции вовремя не погасит долг, то трудовой инспектор может привлечь судебных приставов к взысканию у компании задолженности. То есть всё это перетекает уже в принудительное исполнение по законодательству об исполнительном производстве. Решения суда или комиссии по трудовым спорам для этого уже не потребуется (сейчас это нужно). Разумеется, у работодателя есть право такое решение обжаловать, но в короткие сроки - всего 10 дней", - отметил глава правительства РФ.

Фото: iStock
Долги по зарплате будут взыскиваться в упрощенном порядке

Также упрощается порядок взыскания средств с компаний, которые являются должниками. Если у них на счетах есть деньги, то они будут списываться в счёт погашения задолженности перед работниками. Делаться это будет в течение двух месяцев после решения трудового инспектора. При этом судебные приставы смогут запрашивать информацию у банков обо всех счетах компании, о движении по ним средств - как в рублях, так и в иностранной валюте.

При этом, как отметил глава Минтруда России Максим Топилин, перед тем, как дело будет передано судебным приставам, у работодателя сохраняется достаточно времени для самостоятельного устранения выявленных нарушений и выплаты причитающихся работнику сумм.

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