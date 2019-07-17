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17.07.2019 17:16
Рубрика: Спорт

Светлана Ромашина: Образ роковой красотки мне удался

Текст: Анна Козина (Кванджу)
Россиянка Светлана Ромашина стала самой титулованной спортсменкой в синхронном плавании: 17 июля она завоевала награду высшей пробы на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, выиграв произвольную программу в соревнованиях солисток. Для Ромашиной эта золотая медаль оказалась 20-й на мировых первенствах, и по количеству наград она обошла другую российскую приму Наталью Ищенко, прежде являвшуюся самой титулованной синхронисткой в мире. Обе спортсменки - пятикратные олимпийские чемпионки.
Светлана Ромашина. Фото: Александр Вильф/РИА Новости Светлана Ромашина. Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Светлана Ромашина. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Светлана, вы ни разу в своей карьере не проигрывали. А боялись, что так может случиться?

Светлана Ромашина: Вы знаете, сколько нам снов снится о том, что мы вдруг вторые, что завоевали серебряные медали, что будет расцениваться как провал?! Мы даже когда принимаем участие в парусной регате вместе с нашим тренером Татьяной Евгеньевной Данченко и финишируем вторыми или третьими, просим организаторов не вешать нам серебряные и бронзовые медали на шею. Держим их в руке. Для нас в синхронном плавании кроме золота ничего не существует.

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Данченко пошутила про то, что вы еще десять лет можете выступать. Но ведь в каждой шутке есть доля правды…

Светлана Ромашина: Да, она уже все серьезнее говорит о том, что после Олимпиады в Токио я ухожу в семью, рожаю второго ребенка, а потом снова прошу разрешения у мужа и возвращаюсь в синхронное плавание. Получится такой круговорот.

Может, тогда не только рекорды Ищенко побьете, но и пловца Майкла Фелпса, у которого 26 побед на чемпионатах мира?

Светлана Ромашина: У меня нет такой цели. Я за этим рекордом не гонюсь. Мы хотим выигрывать всегда. Но медали не считаем. Можно было бы и до 26 дойти, если выступать в большем количестве видов, как когда-то делала Наталья Ищенко. Но это очень тяжело. Ради статистики я себя истязать не хочу. Была бы я на четыре года моложе, тогда другое дело.

Расскажите о своей произвольной программе "Кармен". Почему выбрали этот образ?

Светлана Ромашина: Света Колесниченко стабильна по элементам. Она делала техническое соло, а я хотела отжигать в произвольном. Искали образ долго. До этого у меня уже были зажигательные программы - "Мэрилин Монро", "Красотка". "Кармен" стала развитием в этом направлении. Это роковая красотка. Правда, наш главный тренер Татьяна Николаевна Покровская поначалу не очень впечатлилась. Сказала, что надо соблазнять, улыбаться. Но после долгих тренировок я получила комплимент: "Света, ты меня "убила" одним взглядом". Я поняла, что буду "убивать" и покорять всех дальше.

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Вы изменились после рождения ребенка?

Светлана Ромашина: Во-первых, созрела для "Кармен". Это более взрослый, осознанный образ. В какой-то момент строгий. Именно сейчас я стала к нему готова, когда стала мамой, серьезной замужней женщиной. И вообще я стала степеннее. У меня взрывной характер. Раньше я могла вспылить. Сейчас я легче переношу такие ситуации. Не позволяю себе поступать как прежде. Например, долго спорить со Светой Колесниченко.

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