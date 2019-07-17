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17.07.2019 14:30
Рубрика: Спорт

Ромашина завоевала 20-ю золотую медаль на ЧМ по водным видам спорта

Текст: Максим Домчев
Россиянка Светлана Ромашина стала победительницей соревнований солисток в синхронном плавании. Эта медаль стала 20-й в карьере спортсменки, по этому показателю ей нет равных.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В произвольной программе солисток россиянка выступала с программой "Кармен". Судьи высоко оценили мастерство Светланы, поставив ей оценку 97,1333 балла. Эта золотая медаль стала пятой для российской команды на нынешнем чемпионате мира.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Показавшая второй результат Она Карбонель из Испании отстала от чемпионки более чем на 2,5 балла. Испанка получила от судей 94,5667. На третьем месте японская спортсменка Юкико Инуи - 93,2000 балла.

Пятикратная олимпийская чемпионка Ромашина по количеству золотых медалей на чемпионатах мира опередила другую россиянку - Наталью Ищенко. На нынешнем турнире у Ромашиной это второе золото. Ранее она со Светланой Колесниченко в соревнованиях дуэтов стали сильнейшими в технической программе.

За свою карьеру Ромашина не потерпела ни одного поражения во всех турнирах, в которых она принимала участие.

Спорт Виды спорта Водный спорт Чемпионат мира по водным видам спорта 2019
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