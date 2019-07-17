Ромашина завоевала 20-ю золотую медаль на ЧМ по водным видам спорта

Россиянка Светлана Ромашина стала победительницей соревнований солисток в синхронном плавании. Эта медаль стала 20-й в карьере спортсменки, по этому показателю ей нет равных.

В произвольной программе солисток россиянка выступала с программой "Кармен". Судьи высоко оценили мастерство Светланы, поставив ей оценку 97,1333 балла. Эта золотая медаль стала пятой для российской команды на нынешнем чемпионате мира.

Показавшая второй результат Она Карбонель из Испании отстала от чемпионки более чем на 2,5 балла. Испанка получила от судей 94,5667. На третьем месте японская спортсменка Юкико Инуи - 93,2000 балла.

Пятикратная олимпийская чемпионка Ромашина по количеству золотых медалей на чемпионатах мира опередила другую россиянку - Наталью Ищенко. На нынешнем турнире у Ромашиной это второе золото. Ранее она со Светланой Колесниченко в соревнованиях дуэтов стали сильнейшими в технической программе.

За свою карьеру Ромашина не потерпела ни одного поражения во всех турнирах, в которых она принимала участие.