Украине предрекли техногенную катастрофу без транзита российского газа

Техногенная катастрофа неизбежна на Украине в случае утраты транзита российского газа. Такой мрачный прогноз в эфире телеканала NewsOne озвучил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

Свое мнение он обосновал тем, что для нормального функционирования газотранспортной системы Украины через нее должно проходить не менее 45 миллиардов кубометров газа. Но для собственных нужд власти Украины импортируют лишь около 10,5 миллиардов кубометров. С таким объемом, считает Суслов, поддерживать необходимое давление не удастся, поскольку "трубы большого диаметра", а значит "система работать не будет".

В результате несколько регионов "потеряют доступ к газу", для поддержания давления "придется отключать предприятия и города". Это будет действительно техногенная катастрофа", - резюмировал Суслов, призвав Киев ответственно подойти к переговорам с Россией.