В Европе состоялись очередные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Днем ранее путевку в следующий раунд оформили сразу несколько команд. В частности, "Црвена Звезда". После безголевой ничьей в Литве сербский клуб одолел у себя дома "Судуву" со счетом 2:1.

Соперником "Звезды" в следующем раунде будет ХИК. Финны, по сути, обеспечил себе выход во второй этап квалификации уже в первой встрече, разгромив дома фарерский "Торсхавн" (3:0). Ответная игра завершилась боевой ничьей 2:2.

Также в следующий раунд прошли: "Сабуртало" (Грузия), "Нымме Калью" (Эстония), "Валлетта" (Мальта) и "Нью-Сейнтс" (Уэльс).

Матчи второго квалификационного раунда пройдут 23-24 и 30-31 июля. "Краснодар" стартует в Лиге чемпионов с третьего отборочного этапа.