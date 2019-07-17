Европейские СМИ сообщили о том, что якобы по чистой случайности была разглашена секретная информация о точном расположении американского ядерного арсенала в Европе. Но никакого ажиотажа в связи с обнародованием этой информации не возникло: ведь речь идет о "каких-то" 150 американских ядерных бомбах, хранящихся неподалеку от пяти ключевых столиц Европы.

Корни этой истории ведут к докладу, подготовленному канадским сенатором Джозефом Дэйем для Парламентской ассамблеи стран НАТО. В нем политик пишет по тематике "новой эры ядерного сдерживания" и как бы между делом упоминает пять стран, где размещены американские бомбы B61 с ядерным боезарядом. По версии сенатора, это базы Кляйн-Брогель (Бельгия), Бюхель (Германия), Авиано и Геди-Торре (Италия), Волькель (Нидерланды) и Инджирлик (Турция). Предварительная версия доклада была размещена на сайте ассамблеи в открытом доступе еще в апреле, и тогда содержание документа не привлекло внимания СМИ. Интерес к теме проснулся лишь после того, как текст доклада по неизвестно чьей просьбе был в июле изменен, и из него исчезло упоминание конкретных баз, где хранятся бомбы.

Наличие на территории стран НАТО американских бомб с ядерными боезарядами давно является секретом Полишинеля, особенно для специалистов, занимающихся тематикой нераспространения. Даже общественность упомянутых в докладе стран, да и Евросоюза в целом, за последние годы несколько свыклась с этим фактом, и широкой дискуссии по поводу хранения ядерных зарядов США по большому счету прежде не возникало. Однако на этот раз представители бельгийской "зеленой" партии Groen, одними из первых обратившие внимание на неотредактированный вариант доклада канадского сенатора, уже заявили о том, что намерены добиваться проведения открытых дебатов о необходимости вывода ядерного оружия из страны. А и.о премьера Шарлю Мишелю припомнили, что именно его решением был оформлен заказ на приобретение для бельгийских ВВС самолетов двойного назначения, способных, по оценкам экспертов, нести модернизированный вариант бомб B61. Однако официальные лица альянса отказались комментировать информацию о размещении в Европе американских атомных бомб, заявив, что доклад ассамблеи НАТО не является официальным документом альянса.

Наличие на территории стран НАТО американских бомб с ядерными боезарядами давно является секретом Полишинеля

Прямая речь

Андрей Баклицкий, эксперт ПИР-Центра:

-Нет оснований полагать, что обнародованная информация стала специально организованной утечкой. Это доклад Парламентской ассамблеи НАТО, не принимающей по сути никаких решений, автором которого является канадский сенатор, явно не самый близкий к затронутой теме человек. Скорее всего, у него нет даже доступа к закрытой информации, и он писал наверняка по открытым источникам, в том числе экспертным, где отражены все базы, где находится американское оружие. До этого появлялись и другие "сливы" на этот счет, в том числе от немецких политиков. Например, бывший министр иностранных дел Германии вполне себе открыто обсуждал вопросы нахождения на немецкой территории атомного оружия США.

Реакция на всю эту историю со стороны западных СМИ объясняется тем, что во многом это абсолютно глупая ситуация, когда на территории стран Европы размещено американское ядерное оружие, все об этом знают, но при этом властями это никак официально не подтверждается. То есть европейские граждане из новостей слышат о том, что на территории их стран находится ядерное оружие, понимают, что являются частью ядерного военного планирования другой страны, и по ним будут в случае начала войны наноситься ядерные удары. При этом население никак не может ни повлиять, ни проконтролировать эту ситуацию, поскольку никакой информации по этому поводу США и союзники не предоставляют. В пример можно привести Грецию, где ядерное оружие находилось до 90-х годов, потом было вывезено, но граждане узнали об этом гораздо позже.

Эта тема вновь поднимает вопрос о нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия, если мы говорим о совместных военных миссиях НАТО. Когда военные натовских стран проходят обучение и готовятся применять ядерное оружие, подразумевая, что когда-нибудь они это оружие могут получить. С точки зрения России, это является нарушением 1-й и 2-й статей ДНЯО. При этом, насколько можно судить в отсутствие официальной информации, ядерное оружие все-таки находится на территории американских баз и под контролем специалистов США. Но те же бельгийцы гипотетически могут его получить, если начнется ядерная война и эти бомбы будут переданы на самолеты двойного назначения бельгийских ВВС.

Напомню, что где-то до 2013 года дискуссия о необходимости вывода американского ядерного оружия из Европы оформилась в довольно сильное европейское движение. Довольно громко звучали вопросы о том, "зачем оно вообще там находится". Но после 2014 года, когда НАТО стало разворачиваться в сторону противодействия России, движение сошло на нет, и присутствие оружия стало подаваться под соусом того, что оно необходимо для сдерживания так называемой "российской угрозы". То есть у властей европейских стран на данный момент есть оправдание наличия ядерных зарядов на своей территории. Другой интересный момент - в Европе набирают силу партии "зеленых", способные в нынешних условиях подхватить угасающую критическую тенденцию в отношении американского ядерного оружия, особенно с учетом угрозы экологической безопасности, которую представляют собой не только сами бомбы, но и условия их хранения и обслуживания.