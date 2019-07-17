В Индии более пяти миллионов человек оказались в зоне наводнения

В штате Ассам на северо-востоке Индии более 5,2 миллиона человек оказались в зоне наводнений (ранее сообщалось о 63 тысячах). Более 150 тысяч местных жителей уже перемещены в лагеря временного размещения, эвакуация продолжается.

По последним данным, наводнения унесли жизни 20 человек, десятки числятся пропавшими без вести, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал NDTV. Паводок, вызванный мощными ливнями, затронул 30 из 33 округов штата, в котором проживают более 30 миллионов человек.

Из берегов вышли 11 рек, включая крупнейшую - Брахмапутру. Ливни и наводнение нанесли урон инфраструктуре, повреждены множество мостов и дорог. Затоплено более 90% площади заповедника Казиранга, где живут редкие виды животных, включая индийских однорогих носорогов. Здесь уже погибли около 30 местных обитателей.

Сейчас в штате Ассам продолжаются спасательные работы, в них задействованы 15 команд национальных сил реагирования на стихийные бедствия, а также армейские подразделения. Жителей эвакуируют при помощи вертолетов.