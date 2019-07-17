В Канаде три человека погибли при крушении гидросамолета

Гидросамолет потерпел крушение в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В результате три человека погибли, еще четверо числятся пропавшими без вести.

Самолет de Havilland Canada DHC-2 Beaver в ночь на понедельник вылетел из поселения Шеффервилл в провинции Квебек на озеро Мистатин в Ньюфаундленд и Лабрадор и должен был вернуться днем. Однако во вторник в озере были обнаружены его обломки.

По данным региональной авиакомпании Air Saguenay, всего на борту находились семь человек: четверо рыбаков, два гида и пилот, пишет РИА Новости, ссылаясь на CTV.

Причина крушения пока не известна. Сейчас на месте ЧП продолжается поисковая операция.