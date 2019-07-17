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17.07.2019 04:30
Рубрика: В мире

Поход на вертикаль

Вершины Тянь-Шаня готовятся покорить рекордное число альпинистов
Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 155(7913)
Организация базовых лагерей на высоте в 5000 метров над уровнем моря призвана облегчить работу спасателей. Фото: Темир Сыдыкбеков Организация базовых лагерей на высоте в 5000 метров над уровнем моря призвана облегчить работу спасателей. Фото: Темир Сыдыкбеков
Организация базовых лагерей на высоте в 5000 метров над уровнем моря призвана облегчить работу спасателей. Фото: Темир Сыдыкбеков
Ежегодно республика принимает альпинистов более чем из 60 стран мира. В этом году представители департамента туризма минкультуры КР сообщили о почти 50 тысячах желающих покорить снежные вершины. Подтвердятся или нет прогнозы ведомства- неизвестно, но в МЧС республики уже заявили, что считают приоритетным обеспечение безопасности туристов.

Что привлекает спортсменов

- Киргизия давно считается излюбленным местом у многих профессиональных альпинистов, - рассказал гость из России Сергей Караулов. - Всем необходимым для этого страну наградила сама природа. Только семитысячников на Тянь-Шане три. Кроме них, есть масса других различных по сложности восхождения вершин, которые подходят как для профессионалов, так и для начинающих альпинистов.

Еще одна причина, почему иностранные туристы выбирают Киргизию для активного отдыха, - это относительная безопасность. На протяжении многих лет поисково-спасательные работы в условиях горной местности проводились на высоком уровне. Хотя при этом сами операции часто проходили в сложных погодных условиях, сопряженных с риском для жизни самих пилотов.

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Для поиска и спасения людей, попавших в беду в горах, а также для заброски альпинистов в труднодоступные районы использовался вертолет Ми-8 МТВ, который числится на балансе государства. Пилотировали машину настоящие асы. В 2016 году, к примеру, летчики спасли группу альпинистов, совершавших восхождение в Баткенский области и попавших под камнепад. Некоторые из спортсменов получили серьезные травмы, и вывезти их из ледника можно было только с помощью малой авиации. В 2017-м спасать пришлось туриста из Литвы, который сорвался со скалы в ущелье Ала-Арча. В том же году киргизские авиаторы помогли альпинистам из Германии, застрявшим в районе пика Ленина.

Однако в прошлом году срок технической эксплуатации двигателей вертолета закончился. Как оказалось, средства на ремонт геликоптера из бюджета не выделялись, а других исправных машин в республике не нашлось. В результате восхождения альпинистов на знаменитый пик Хан-Тенгри, считающийся визитной карточкой Киргизии, были приостановлены. Под вопросом остались и походы к пикам Ленина и Победы.

Как назло, 30 июля 2018 года при восхождении на ледник Скрябина N9 попали под камнепад семеро туристов из Казахстана и России. Один из них погиб, а остальные нуждались в экстренной медицинской помощи. МЧС Киргизии пришлось обратиться за помощью к казахским коллегам.

Работа над ошибками

В течение нескольких месяцев проблему все же удалось решить.

- В этом году мы подготовили все необходимое для проведения спасательных работ в условиях высокогорья, в том числе отремонтировали вертолет, - сообщил руководитель Центра управления кризисными ситуациями при МЧС Мухаммед Сваров. - Конечно, утверждать, что сможем добраться до попавших в беду альпинистов за считанные минуты, не буду. Все зависит от времени суток и расстояния до точки ЧП.

Министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии, Генштаб вооруженных сил КР и туроператоры договорились о совместных действиях по организации спасательных операций в условиях высокогорья. Координация государственных и частных структур действительно имеет особую важность.

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- Наши спасатели работают в условиях высокогорья на высоте до пяти тысяч метров, а чтобы подняться выше, нужно альпинистское снаряжение и тренировки, - поясняет Мухаммед Сваров. - Поэтому решено, что на высоте пяти тысяч метров альпинистские группы будут разбивать базовый лагерь. Пострадавших с высоты будут отправлять туда, а дальше уже мы сможем оказать необходимую помощь.

- Специалисты-спасатели, которые работают именно в условиях высокогорья, прошли дополнительную подготовку, - утверждает представитель киргизской ассоциации туроператоров Елена Калашникова.- Удалось обновить и закупить новое оборудование, которое используется при организациях спасательных операций. Так что, мы к альпинистскому сезону полностью готовы. Кроме всего прочего, перед каждым восхождением проводится инструктаж участников групп. Но горы есть горы, они непредсказуемы, и здесь очень много зависит от дисциплины самих альпинистов. Конечно, бывалые знают, как правильно вести себя в той или иной ситуации, а новички иногда теряются.

"Дикари" в горах

Несмотря на то, что в стране работает достаточно альпинистских лагерей, многие туристы по-прежнему предпринимают попытку покорить вершины самостоятельно, не желая сотрудничать с турфирмами. Причина - банальное нежелание оплачивать их услуги.

По словам главного тренера сборной Киргизии по альпинизму Владимира Боголюбова, еще в 1994 году в республике разработано и утверждено правительством специальное положение, согласно которому перед любым восхождением спортсмены и туристы должны были зарегистрироваться в региональном представительстве МЧС и предоставить схему маршрута. Однако позже - в 2000-м - эти нормы отменили. Боголюбов считает это ошибкой и пренебрежением безопасностью.

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- Несколько лет назад приехала в Киргизию группа россиян, причем самостоятельно, без посредничества турфирмы, - рассказывает он. - Пошли в горы, разделились на две группы по три человека, и... пропали. Пока их нашли, спасатели налетали на вертолете 17 часов. Столько же времени потратили наземные группы. Представьте, сколько сил и средств было потрачено. А час работы только вертолета стоит три тысячи долларов. Поэтому нам необходим специальный закон "О туристических зонах", который бы запрещал восхождение в необследованных местах и обязывал всех, кто собрался покорить ту или иную вершину, проходить регистрацию. Сама эта процедура должна быть бесплатной. Людям нужно понимать, что они рискуют, карабкаясь на ту или иную вершину, а спасатели не всегда смогут оперативно прийти на помощь, хотя бы потому, что понятия не имеют, куда конкретно горе-экстремалы направились. Если же установить туристические зоны, и эти районы обследуют специалисты, то в случае необходимости организовать спасательную операцию будет гораздо проще.

Посетовал Владимир Боголюбов и на то, что государство мало уделяет внимания развитию альпинизма, хотя этот вид активного отдыха считается одним из самых доходных в туристической отрасли. Участки для скалолазных тренажеров, где могли бы тренироваться начинающие спортсмены, можно, по его словам, пересчитать по пальцам. А инвесторов, которые могли бы вложить средства в создание подобных объектов, чиновники на местах отпугивают мораторием на выделение земель под строительство.

Кстати

В конце апреля 2019 года министерство обороны России передало киргизской стороне два многофункциональных вертолета. Как пояснили в МЧС КР, в случае неисправности геликоптера, который используется в спасательных операциях сейчас, можно задействовать эти машины. Но только в крайних случаях.

- У летчиков должна быть специальная подготовка, но не у всех пилотов она есть,- пояснил руководитель Центра управления кризисными ситуациями при МЧС Мухаммед Сваров.

В мире экс-СССР Киргизия
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