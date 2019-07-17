В Курдистане убиты трое турецких дипломатов

В среду в столице Иракского Курдистана, городе Эрбиле, во время перестрелки погибли трое дипломатов из Турции, в том числе заместитель генконсула, сообщает RT.

Заместитель генерального консула Турции в Ираке, а также два других дипломата были убиты в одном из ресторанов провинции Эрбиль. "Неизвестные вооруженные люди открыли по посетителям огонь, в результате чего были убиты трое и четверо ранены", - сказал корреспондент.

"Курдские власти оцепили место происшествия и приняли меры безопасности в поисках боевиков", - добавил он.

В заявлении говорится, что "силы безопасности в Эрбиле начали проверку записей с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность преступников, одновременно предотвращая выезд из провинции".

В турецком посольстве в Багдаде пока не уточнили должности погибших дипломатов.