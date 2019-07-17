В магазинах стали принимать пластик и алюминий

В супермаркетах появились фандоматы - автоматы, принимающие ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки любых цветов и размеров для переработки.

Чудо-автоматы принимают использованную пластиковую и алюминиевую тары. За каждую сданную бутылку или банку фандомат будет выдавать купон с 15-процентной скидкой на покупку напитков компании Coca-Cola (она выступает партнером проекта). Пока проект запущен лишь в десяти столичных магазинах "Пятерочка", а также пяти супермаркетах "Перекресток" и "Карусель" (где скидка предоставляется на продукцию Unilever). В дальнейшем проект будет масшабирован. По словам Игоря Шехтермана, главного исполнительного директора X5 Retail Group, ретейлер надеется, что технология сбора будет активно использоваться покупателями.

Месяцем ранее такие автоматы появились в шести магазинах "Магнит Семейный" в Москве, Красногорске и Краснодаре. Каждый аппарат рассчитан на прием примерно 400 единиц тары: алюминиевые банки и ПЭТ-бутылки объемом от 0,25 до 2 л. Крышки и этикетки перед отправкой снимать не нужно, сминать упаковку тоже. В обмен потребитель получает купон с 10-процентной скидкой на продукцию бренда "Белый медведь" компании AB InBev Efes. "В России формируется новая система обращения со вторичным сырьем, в основе которой более бережное отношение к природе. Сейчас как никогда важно обучить граждан раздельному сбору отходов", - рассказала директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса розничной сети "Магнит" Анна Мелешина.

Бутылки - это самое популярное вторсырье, которое лидирует по объемам среди использованной тары, отправляемой на свалку, отмечает Ораз Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes: "По статистике, 60 процентов людей испытывают обеспокоенность о последствиях загрязнения природы, а 30 процентов из них уже готовы принимать активное участие в экопрограммах".

Сегодня лишь пять процентов от всего объема тары отправляется на переработку

Подобные автоматы больше года работают в сети "Вкусвилл", а с осени 2018-го и в супермаркете "Лента". Они пользуются популярностью у покупателей, но, к сожалению, их не так много, как хотелось бы. Пока отсутствуют четкие санитарные нормы, да и их масштабное внедрение требует значительных вложений, цена одного аппарата приближается к 0,5 миллиона рублей, а отечественными производителями рынок не насыщен. "В России существует дефицит фандоматов, для пилота наши партнеры привезли аппараты из Китая, - рассказал "РГ" представитель пресс-службы X5 Retail Group. - Мы надеемся, что наши пилоты позволят отработать вопросы санитарных требований при использовании фандоматов, экономики процесса и всю цепочку до переработки, оценить интерес покупателей".

В начале 2020 года в столичном регионе и Казани должен быть запущен масштабный проект Российского экологического оператора и компании "РТ-Инвест" по установке автоматов для приема пластиковых бутылок и стеклотары. "Сейчас проект находится на этапе разработки нормативно-правовой базы и "дорожной карты", необходимых для запуска залоговой системы. Параллельно эксперты изучают зарубежный опыт и проводят анализ возможных производителей фандоматов по сбору тары, - сообщил "РГ" представитель "РТ-Инвест". - Предварительно планируется установка в каждой точке двух фандоматов: один с прессом для пластиковых бутылок и алюминиевых банок и один без пресса для стекла. Поскольку автомат считывает штрихкод, то автомат для стекла не примет пластиковую бутылку, и наоборот. Механизм работы системы подразумевает включение залоговой стоимости в товар без увеличения цены самого товара. Такая тара будет промаркирована специальным штрихкодом. И вне зависимости от того, где был приобретен напиток, его можно будет сдать в любом фандомате и получить денежную компенсацию. Такой раздельный сбор на самом раннем этапе даст возможность вовлечь до 100% упаковки".