В парламент Ирана внесены проекты мер противодействия США

Ряд проектов конкретных мер по противодействию политике США в отношении Ирана направлен на рассмотрение парламента Исламской Республики. Об этом в среду сообщил вице-спикер Мохаммад Джавад Джамали.

По его словам, 13 проектов планов противодействия рассмотрит комитет по национальной безопасности. Направления ответных действий Тегерана были сформированы парламентским исследовательским центром при участии представителей МИД, министерств обороны, здравоохранения, Центрального банка и других ведомств, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство ИРНА.

Джамали не стал уточнять конкретные области, по которым разрабатывались указанные проекты. Но он отметил, что иранские власти раскроют роль США в кибертерроризме и в применении санкций в области обеспечения населения Ирана продовольствием и медикаментами. Тегеран также намерен публично заявить о нарушениях Вашингтоном международных договоров и роли США в формировании, развитии и поддержке ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ")".