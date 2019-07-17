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17.07.2019 03:10
Рубрика: В мире

В парламент Ирана внесены проекты мер противодействия США

Ряд проектов конкретных мер по противодействию политике США в отношении Ирана направлен на рассмотрение парламента Исламской Республики. Об этом в среду сообщил вице-спикер Мохаммад Джавад Джамали.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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По его словам, 13 проектов планов противодействия рассмотрит комитет по национальной безопасности. Направления ответных действий Тегерана были сформированы парламентским исследовательским центром при участии представителей МИД, министерств обороны, здравоохранения, Центрального банка и других ведомств, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство ИРНА.

Джамали не стал уточнять конкретные области, по которым разрабатывались указанные проекты. Но он отметил, что иранские власти раскроют роль США в кибертерроризме и в применении санкций в области обеспечения населения Ирана продовольствием и медикаментами. Тегеран также намерен публично заявить о нарушениях Вашингтоном международных договоров и роли США в формировании, развитии и поддержке ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ")".

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