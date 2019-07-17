В Пекине открылась выставка картин, написанных роботом

В Музее искусства Центральной академии художеств в Пекине открылась выставка картин, созданных роботом, который был разработан исследовательским центром Microsoft Search Technology Center Asia. По словам специалистов, все экспонаты - это оригинальные работы, а не копирование известных произведений, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
В течение двух лет роботу вводили данные более чем о пяти тысячах произведений 236 знаменитых художников, созданных за 400-летнюю историю искусства, что позволило ему создать оригинальные работы для экспозиции. Уникальная выставка будет работать до 12 августа.