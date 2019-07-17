В Риге продолжается этап Гран-при ФИДЕ

Лучшие гроссмейстеры мира продолжают сражаться за победу на втором этапе Гран-при ФИДЕ в Риге.

На турнире, который проходит по нокаут-системе, российский гроссмейстер Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с американцем Уэсли Со во второй партии четвертьфинала. Еще один россиянин Александр Грищук черными разошелся миром с Юй Янъи из Китая. Поскольку первые партии в этих противостояниях также завершились вничью, то вчера соперники определяли победителя на тай-брейке. На момент подписания номера "РГ" в печать результаты поединков не были известны.

А первым полуфиналистом в Риге стал француз Максим Вашье-Лаграв, который победил со счетом - 1,5:0,5 Веселина Топалова из Болгарии.

Напомним, что серия Гран-при ФИДЕ 2019 года состоит из четырех турниров. Всего в серии принимает участие 21 шахматист, каждый из которых выступит на трех этапах Гран-при. Двое победителей получат право выступить в турнире претендентов 2020 года.

Первый этап турнира прошел в середине мая в Москве. Он завершился победой российского гроссмейстера Яна Непомнящего, который в финале обыграл соотечественника Александра Грищука. Добавим, что призовой фонд каждого этапа составляет 130 тысяч евро, а дополнительные 280 тысяч будут распределены по итогам всего Гран-при.

Тем временем известный чешский шахматист Игорь Раусис после громкого скандала решил завершить карьеру. Как сообщает Kronen Zeitung, гроссмейстер ранее был уличен в жульничестве на международном турнире во французском Страсбурге и дисквалифицирован. В одном из матчей шахматист использовал смартфон, посредством которого определял наиболее оптимальный свой ход.

"В ходе третьего раунда турнира в Страсбурге гроссмейстер Раусис был осмотрен арбитрами. Были обнаружены веские доказательства мошенничества с помощью электронного устройства. Раусис уже признался публично, что использовал смартфон во время игры.

На данный момент мы не намерены давать дополнительные комментарии, идет тщательное расследование", - говорится в официальном заявлении ФИДЕ.