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17.07.2019 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший арбуз

Текст: Марина Гусенко
Эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору арбузов.
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Первое - по ягоде надо постучать. Если звук очень звонкий, арбуз до конца не вызрел. Если глухой - наоборот перезрел. У "правильного" арбуза звук должен быть не звонким и не глухим, а средним, гулким и напоминающим вибрацию.

Второе - на самом арбузе не должно трещин и побитостей, его корочка не должна быть блестящей. Глянцевая корка, как правило, у неспелых арбузов. А в процессе созревания она становится матовой. Также на корочке должно быть одно "земляное пятно" ярко-желтого цвета. Если оно яркое, арбуз убрали с поля вовремя.

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
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Третье - не стоит оценивать спелость арбуза по высохшему хвостику, ведь даже если его срезали на поле зеленым, за время транспортировки до покупателя (3-4 дня) хвостик все равно высохнет. Да и сжимать арбуз, ожидая характерный треск, тоже не имеет смысла, поскольку ягода хрустит при надавливании единожды. И если она уже сдавливалась, например, при транспортировке, второй раз она уже не хрустнет.

Четвертое - у продавца должны быть документы на арбузы, в том числе те, в которых написано, где он был выращен, и подтверждающие его безопасность и качество.

Пятое - если внутри арбуза много белых семечек, значит, его "кормили" нитратами, и в итоге мякоть созрела, а семена - нет. О применении повышенных доз азотных удобрений может говорить большое число желтых и белых прожилок в его мякоти.

И еще - если опустить арбуз в воду, а он утонет, значит, он перезрел.

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