В США правозащитники подали иск против новых ограничений для мигрантов

Влиятельная неправительственная организация Американский союз гражданских свобод подала иск в суд против новых правил, согласно которым, мигранты не могут просить убежища в Соединенных Штатах, если по пути они пересекли третью страну и не попытались попросить защиту там.

Эти правила вступили в силу во вторник."Наш новый иск оспаривает новые ограничения, которые очевидно нарушают внутреннее и международное законодательство, так что мы судимся", - говорится в Twitter организации, пишет РИА Новости.

О том, что администрация президента Дональда Трампа поставила еще один барьер на пути мигрантов в США, стало известно накануне. Новое правило вызвало резко негативную реакцию со стороны противников Трампа и правозащитников, заявивших о его "негуманности".