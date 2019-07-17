В столице сегодня откроют "Монумент будущим звездам"

Сегодня в столице откроют новую скульптурную композицию. Свою работу в дар Российскому институту театрального искусства (ГИТИС) преподнесет известный скульптор, президент Российской Академии художеств Зураб Церетели. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Скульптуру, которая называется "Монумент будущим звездам", установят у исторического особняка института в Кисловском переулке. Композиция выполнена из меди в технике выколотки, то есть внутри она полая, и представляет собой звезду. Эту работу известный скульптор сделал около пяти лет назад. Однажды ее увидел Григорий Заславский, и попросил автора подарить свою работу. Что касается названия - его придумали уже в институте. Как ожидается, звезда может стать своеобразной путевой звездой или талисманом для выпускников вуза.

Ожидается, что в церемонии открытия монумента примут участие ректор Григорий Заславский, президент РАХ Зураб Церетели, студенты и преподаватели вуза.