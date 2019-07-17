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17.07.2019 15:26
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Суйфэньхэ прошел китайско-российский турнир по спортивным танцам

16 июля в городе Суйфэньхэ (пров. Хэйлунцзян, северо-восточный Китай) прошел китайско-российский турнир по спортивным танцам "Кубок Тяньцзы". Как сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное", в соревнованиях по различным видам спортивных танцев приняли участие более 850 спортсменов-танцоров из Китая и России.
Юные российские спортсменки выступили с задорным танцем. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Юные российские спортсменки выступили с задорным танцем. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Юные российские спортсменки выступили с задорным танцем. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Благодаря своему уникальному географическому положению и непосредственному соседству с Россией, Суйфэньхэ активно развивает китайско-российское межрегиональное сотрудничество, предоставляет широкое пространство для различного культурно-спортивного взаимодействия и выступает коммуникационной платформой для спортивных сообществ двух стран.

С российской стороны в соревнованиях участвовали 150 танцоров из 12 команд, с китайской стороны - около 700 танцоров более чем из 30 команд. Конкурс был разделен на две категории: современные и латиноамериканские танцы. Каждая категория, в свою очередь, делилась на пять танцевальных выступлений, а каждый танец исполнили четыре группы: любительская, профессиональная, группа представителей элиты этого вида спорта и группа учащихся специализированных учебных заведений.

По словам представителя российской стороны, 2019 год - очень важный год для России и Китая. Мы будем отмечать 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Этот конкурс придает новый импульс сотрудничеству России и Китая в спорте, культуре, искусстве и образовании.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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