В Суйфэньхэ прошел китайско-российский турнир по спортивным танцам

Благодаря своему уникальному географическому положению и непосредственному соседству с Россией, Суйфэньхэ активно развивает китайско-российское межрегиональное сотрудничество, предоставляет широкое пространство для различного культурно-спортивного взаимодействия и выступает коммуникационной платформой для спортивных сообществ двух стран.

С российской стороны в соревнованиях участвовали 150 танцоров из 12 команд, с китайской стороны - около 700 танцоров более чем из 30 команд. Конкурс был разделен на две категории: современные и латиноамериканские танцы. Каждая категория, в свою очередь, делилась на пять танцевальных выступлений, а каждый танец исполнили четыре группы: любительская, профессиональная, группа представителей элиты этого вида спорта и группа учащихся специализированных учебных заведений.

По словам представителя российской стороны, 2019 год - очень важный год для России и Китая. Мы будем отмечать 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Этот конкурс придает новый импульс сотрудничеству России и Китая в спорте, культуре, искусстве и образовании.