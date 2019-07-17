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Рубрика: Общество

ВЦИОМ: Россияне считают Украину братской страной

Текст: Айсель Герейханова

Большинство россиян (68%) хорошо относятся к Украине. При этом каждый второй россиянин придерживается мнения, что сейчас между русскими и украинцами больше того, что разъединяет (48%). Такие данные приводятся в исследовании ВЦИОМ, передает РИА Новости.

Фото: russia.tv
Телемост "Надо поговорить" прошел между Россией и Украиной

Самым популярным ответом на вопрос, кем, на ваш взгляд, является Украина для России, стало утверждение, что это - "братская страна" (30%). Еще 28% респондентов назвали Украину просто соседом. И только 12% россиян воспринимают Украину как источник угрозы.

В целом, по данным опроса, каждый второй россиянин был на Украине (56%). Каждый пятый респондент ответил, что навещал там родственников или знакомых (21%). Столько же ездили в качестве туристов (21%). Еще 6% россиян были на Украине по работе.

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ Отношения России и Украины
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