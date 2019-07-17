Состав "ястребов" пополнил олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Войнов. 29-летний защитник заключил контракт сроком на один год. Сделка заметная - все-таки на рынке не так много высококлассных защитников с российским паспортом, да еще и с такими регалиями. Но при этом и рискованная. По окончании сезона 2017/18 Войнов предпринял попытку вернуться в Северную Америку. Но даже снятие обвинений по громкому делу о домашнем насилии не помогло добиться отмены дисквалификации от НХЛ. То есть Вячеслав, по сути, потерял целый год. И теперь возвращается в большой хоккей после серьезного перерыва. В какой он форме - неизвестно. Сам защитник настроен оптимистично.
- У меня практически не было отпуска. Весь год тренировался, поэтому, думаю, проблем не будет, - рассказал Войнов в первом интервью пресс-службе "Авангарда".
По словам защитника, он заранее ознакомился с системой, которую выстраивает в омском клубе Боб Хартли. Главный тренер "ястребов" предпочитает североамериканский стиль. Судя по тому, что в прошлом сезоне он принес команде победу в Восточной конференции, перспективы есть. Да и Войнов, много лет отыгравший за океаном в составе "Лос-Анджелес Кингз", такой хоккей знает прекрасно.
- Я наблюдал за "Авангардом", их схемой, как все происходит вокруг хоккея. Это то, что мне нужно, - заявил Войнов. - Мы пообщались с Максимом Сушинским (президентом "Авангарда". - Прим. авт.), нашли общие точки соприкосновения. Больше вопросов было у меня - нужен я или нет, как меня будут использовать.
Отметим, что в составе "ястребов" есть еще один звездный российский защитник, отыгравший много лет в НХЛ. Это 33-летний Алексей Емелин, который после возращения на родину годом ранее тоже подписал контракт с "Авангардом".
Сейчас же кроме Войнова "ястребы" пополнились другим россиянином из-за океана. Нападающий Никита Щербак так и не смог пробиться в основу "Монреаля", проведя за "канадцев" в общей сложности 29 матчей в НХЛ. Затем форвард оказался в фарм-клубе "Лос-Анджелеса" - команде "Онтарио Рейн". Однако в 23 года продолжать биться в АХЛ человеку, выбранному в первом раунде драфта, - уже занятие сомнительное. И Щербак перебрался обратно в Россию. С омским клубом он подписал трехлетний контракт.
Из других трансферных новостей "Авангарда" отметим изменения во вратарской линии. Клуб покинул финский голкипер Кари Ряме, который пропустил весь прошлый сезон из-за травмы. В питерский СКА перебрался другой вратарь "ястребов" Иван Налимов. Им на смену из "Трактора" пришел Александр Судницин.