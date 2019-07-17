Клубы Континентальной хоккейной выходят из отпуска и разъезжаются по предсезонным сборам. Накануне медосмотр проходил омский "Авангард", который сделал одно из самых громких приобретений лета.

Состав "ястребов" пополнил олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Войнов. 29-летний защитник заключил контракт сроком на один год. Сделка заметная - все-таки на рынке не так много высококлассных защитников с российским паспортом, да еще и с такими регалиями. Но при этом и рискованная. По окончании сезона 2017/18 Войнов предпринял попытку вернуться в Северную Америку. Но даже снятие обвинений по громкому делу о домашнем насилии не помогло добиться отмены дисквалификации от НХЛ. То есть Вячеслав, по сути, потерял целый год. И теперь возвращается в большой хоккей после серьезного перерыва. В какой он форме - неизвестно. Сам защитник настроен оптимистично.

- У меня практически не было отпуска. Весь год тренировался, поэтому, думаю, проблем не будет, - рассказал Войнов в первом интервью пресс-службе "Авангарда".

По словам защитника, он заранее ознакомился с системой, которую выстраивает в омском клубе Боб Хартли. Главный тренер "ястребов" предпочитает североамериканский стиль. Судя по тому, что в прошлом сезоне он принес команде победу в Восточной конференции, перспективы есть. Да и Войнов, много лет отыгравший за океаном в составе "Лос-Анджелес Кингз", такой хоккей знает прекрасно.

- Я наблюдал за "Авангардом", их схемой, как все происходит вокруг хоккея. Это то, что мне нужно, - заявил Войнов. - Мы пообщались с Максимом Сушинским (президентом "Авангарда". - Прим. авт.), нашли общие точки соприкосновения. Больше вопросов было у меня - нужен я или нет, как меня будут использовать.

Отметим, что в составе "ястребов" есть еще один звездный российский защитник, отыгравший много лет в НХЛ. Это 33-летний Алексей Емелин, который после возращения на родину годом ранее тоже подписал контракт с "Авангардом".

Сейчас же кроме Войнова "ястребы" пополнились другим россиянином из-за океана. Нападающий Никита Щербак так и не смог пробиться в основу "Монреаля", проведя за "канадцев" в общей сложности 29 матчей в НХЛ. Затем форвард оказался в фарм-клубе "Лос-Анджелеса" - команде "Онтарио Рейн". Однако в 23 года продолжать биться в АХЛ человеку, выбранному в первом раунде драфта, - уже занятие сомнительное. И Щербак перебрался обратно в Россию. С омским клубом он подписал трехлетний контракт.

Из других трансферных новостей "Авангарда" отметим изменения во вратарской линии. Клуб покинул финский голкипер Кари Ряме, который пропустил весь прошлый сезон из-за травмы. В питерский СКА перебрался другой вратарь "ястребов" Иван Налимов. Им на смену из "Трактора" пришел Александр Судницин.