Видео со дна Атлантического океана шокировало ученых

Видео, снятое специальным аппаратом на глубине 450 метров, запечатлело, как стая маленьких акул поедает рыбу-меч, после чего в кадре появляется другая крупная рыба с колючей акулой (или морской собакой) в пасти.

Ролик опубликовала организация, которая занимается исследованием океана от Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Судя по тексту-описанию, ученые одновременно в шоке и в восторге от увиденного. Такие кадры, отмечают специалисты, огромная редкость и большая удача.

- Когда аппарат проплыл над камнями, кораллами, губками и множеством мелких рыб, ищущих убежища, появилось несколько маленьких акул. Потом появилась целая стая акул, примерно 11 особей, которые жадно набрасывались на мертвую рыбу-меч в 2,5 метра длиной, - говорится в материале исследователей.

Ученые отметили, что пища умерла несколько часов назад. Но от чего - неизвестно.

Также они описали, как глубоководный групер ест акулу. По их словам, она использовала ров для укрытия, чтобы заманить в засаду жертву. Они отметили, что она, скорее всего, не могла питаться рыбой-меч, поэтому воспользовалась большим скоплением других представителей вида, чтобы полакомиться.