Видео: Нурмагомедов атаковал чемпиона в тяжелом весе

Российский боец, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в шутку напал на чемпиона в тяжелом весе Даниэля Кормье и победил его, сделав болевой прием на руку.

Видео этого эпизода на своей страничке в Instagram опубликовал тренер Хавьер Мендес.

Нурмагомедов и Кормье тренируются в одном зале. Они немного пообщались, обсудив прошлый бой Хабиба против Коннора Макгрегора, после чего российский боец сзади напал на Кормье и попытался сделать удушающий прием. Более мощный спортсмен не устоял на ногах и тогда Хабиб применил болевой прием на руку, вынудив оппонента капитулировать.

О несерьезности этого поединка легко догадаться, увидев следующее видео на страничке Мендеса. Там Кормье и Нурмагомедов мило беседуют и много шутят.

Напомним, что обоим бойцам скоро предстоит защищать титулы. Кормье предстоит бой 17 августа в бою со Стипе Миочичем, а Нурмагомедову - 7 сентября с Дастином Порье.