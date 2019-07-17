Володин призвал ликвидировать дисбаланс ветвей власти в Конституции РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагает исправить в Конституции России дисбаланс между ветвями власти. В частности, необходимо дополнительно рассмотреть вопрос участия нижней палаты в формировании правительства.

Об этом он написал в своей статье, опубликованной в "Парламентской газете". В ней спикер ГД напоминает о том, что ранее предложил "оценить, что мы можем сделать для дальнейшего повышения эффективности принципов и норм" основного закона страны. Позднее он конкретизировал ряд своих предложений по обеспечению баланса ветвей власти. Тема вызвала достаточно большой резонанс. "В этой связи в данной статье хотел бы подробнее раскрыть свою позицию", - продолжил он.

Парламентарий подчеркнул, что речь не идет об изменении и пересмотре базовых положений Конституции. Они незыблемы.

"Напротив, необходимо говорить о том, как добиться их максимально качественной реализации, адаптировать к новым вызовам и требованиям времени", - пояснил глава нижней палаты.

В связи с этим он подчеркнул, что "обеспечивать на практике нормы социального государства могут и должны прежде всего именно согласованные действия всех ветвей и органов власти".

Так, парламент законодательно определяет оптимальные формы реализации конституционных принципов, в том числе в меняющихся новых условиях и вызовах. Задача исполнительной власти же - на практике реализовать эти сформулированные представителями народа и установленные законом механизмы достижения конституционных целей. А парламент контролирует этот процесс.

"Вот почему особо выделяю в анализе Конституции вопросы, связанные с отсутствием необходимого баланса в деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти, - подчеркнул Володин. - И здесь действительно могут быть необходимы отдельные, точечные конституционные новации".

По мнению парламентария, главное, что должен обеспечивать баланс властей, - это более высокое качество взаимодействия и согласованности работы государственного механизма.

Он напомнил, что в 2008 году в Конституцию были добавлены нормы об обязанности правительства ежегодно отчитываться перед депутатами о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Госдумой.

"Таким образом, направление реализованных конституционных новаций уже задало вектор на обеспечение более точного баланса ветвей власти, - констатировал Володин. - И это дает результат. Мы видим, что выросла ответственность правительства и качество власти в целом, стал эффективнее парламентский контроль за принимаемыми решениями".

Он назвал необходимым идти по этому пути дальше.

"В частности, целесообразно дополнительно детализировать нормы отчета правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Государственной Думой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств", - пояснил глава нижней палаты.

Пока что ГД участвует в формировании правительства только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя правительства. При этом формирование самого кабмина на практике осуществляется самим председателем правительства, отметил Володин. Президент РФ, резюмировал он, принимает решение о составе правительства по представлению премьер-министра, но "без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам".

Володин обращает внимание, что "при внесении предложений председателем правительства по кандидатурам будущих членов правительства для назначения президентом Российской Федерации отсутствуют процедуры их обсуждения и консультаций".

"Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию", - говорится в статье.