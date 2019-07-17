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17.07.2019 17:44
Рубрика: Власть

Выдачу электронных паспортов в РФ могут начать к 2023 году

Текст: Владимир Кузьмин
Выдача электронных паспортов гражданам России может начаться на несколько лет раньше. К 2024 году люди должны иметь возможность в полной мере использовать такой вид документа, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Фото: Андрей Александров / РИА Новости Фото: Андрей Александров / РИА Новости
Фото: Андрей Александров / РИА Новости

Глава правительства в среду провел совещание, на котором обсуждались нюансы внедрения в стране электронной формы общегражданского паспорта.

Фото: Евгений Курсков/ ТАСС
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"Очевидно, что мы можем быстрее отказаться от использования бумажных паспортов, - заявил он. - Главное - сроки. Есть предложение сделать это на два года раньше, чем планировалось изначально, то есть где-то к 2023 году, и на два года раньше первоначальных сроков заменить бумажные паспорта на электронные".

Переход будет поэтапным. Речи о немедленной замене бумажных документов не идет. "Обычный паспорт, естественно, будет действовать, и мы планируем постепенно переходить новшеству", - заверил премьер.

Процесс должен быть комфортным и безболезненным для граждан, добавил председатель правительства. Важно преодолеть недоверие людей, особенно старшего поколения, к техническим новинкам. "Если просто выдать карточку, не рассказывать о ее преимуществах, то в этом особого смысла не будет", - считает Медведев.

Фото: Photoxpress
Оформлением и выдачей загранпаспортов займется машина

К 2024 году граждане России должны в полной мере иметь возможность использовать электронный паспорт. Поскольку времени остается не так много, то сейчас правительству надо определиться с основными параметрами документа. Перечень хранящейся информации в целом понятен: это данные о человеке, его электронная подпись, СНИЛС, водительское удостоверение.

По форме электронный паспорт может быть двух видов. Граждане будут получать пластиковую карту с чипом, а в качестве дополнительной опции обсуждается использование мобильного приложения в смартфоне.

Власть Работа власти Власть Право Личные документы Правительство Председатель Правительства Выдача российских паспортов
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