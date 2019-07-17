Xiaomi представила смартфон Mi A3 на чистом Android. Названа цена

Компания Xiaomi представила новый смартфон Mi A3, выпущенный в рамках программы Android One. Устройство базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 665 и оснащается аккумулятором на 4030 мАч - на 30 процентов емче, чем у Mi A2.

Смартфон Mi A3. Фото: Xiaomi

Основная камера получила тройной объектив и разрешение 48 мегапикселей, реализована поддержка искусственного интеллекта. Камера снимает видео в разрешении 4К с частотой 30 кадров в секунду. Фронталка (размещена в каплевидном вырезе вверху экрана) имеет разрешение 32 мегапикселя и также использует искусственный интеллект для определения типа сцены в выставления оптимальных настроек.

Разрешение 6,1-дюймового экрана вышло необычно низким - 1560x720 пикселей. По всей видимости, производитель решил таким образом поднять автономность устройства и одновременно снизить цену за счет установки более дешевой матрицы.

В Xiaomi Mi A3 используется порт USB-C, поддерживается Bluetooth 5.0, имеется разъем для наушников. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0, сканер отпечатка пальца встроен в экран.

Что касается стоимости, то в Испании, где новинка была впервые представлена, она составит 249 евро (17600 рублей) за версию с 4/64 гигабайтами памяти и 279 евро (19700 рублей) за версию с 4/128 гигабайтами памяти.

Аппарат предыдущего поколения Mi A2 на "чистом" Android в России продается по цене 13990 рублей за модификацию 4/64 гигабайта. Он имеет более высокое разрешение экрана (2160x1080 пикселей) при диагонали 5,99 дюйма, оснашен процессором Snapdragon 660, аккумулятором на 3010 мАч и двойной 20-мегапиксельной камерой.