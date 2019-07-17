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17.07.2019 19:20
Рубрика: Власть

Захарова: Обвинять РФ во вмешательстве в выборы - прошлогодние тренды

Безосновательные обвинения России во вмешательстве в выборы - прошлогодние тренды, от которых давно пора отказаться, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сейчас, по ее словам, "мода на взаимодействие с Россией".

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"Господа, все это старомодно, хотела бы я сказать, в том числе отдельным политикам в Аргентине​​​, - передает РИА Новости ответ Захаровой за заявление аргентинского парламентария. - Это прошлогодние тренды, сейчас мода на взаимодействие с Россией. Если вы еще не успели это понять, я вам намекаю".

Голословные обвинения, по словам официального представителя МИД РФ, давно стали инструментом политической технологии, но настроенным на сотрудничество странам "не надо становиться жертвами подобных уловок, особенно если они имеют зарубежное происхождение".

"Мы взаимно заинтересованы в укреплении сотрудничества по всем направлениям, - подчеркнула Захарова. - Оно носит самоценный характер, не направлено против кого-либо: ни в самой Аргентине, ни во вне. Наверное, это нравится не всем, поэтому подобные вбросы о некоем российском вмешательстве периодически появляются в медийном пространстве".

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