Закон поможет детям-родственникам учиться вместе

Госдума готовит к рассмотрению в первом чтении проект поправок в Семейный кодекс, дающий младшим детям семьи преимущество при поступлении в школу, где учатся их старшие братья и сестры.

Одним из авторов инициативы выступил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, во многих регионах возникают сложности у младших детей с зачислением в ту школу, где учатся их старшие братья и сестры. Какие проблемы возникают в семье из-за того, что детей волею системы образования разбрасывают по разным школам, легко представить.

"Если в семье даже два ребенка учатся в разных школах, доставить их к началу занятий в разные учебные учреждения, зачастую значительно отдаленные друг от друга, представляется довольно затруднительным", - говорит Павел Крашенинников. Нельзя забывать о том, что родители еще должны успеть и на работу. Возникает дилемма: или кому-то пропускать, или кому-то опаздывать.

В каких-то краях и областях проблему решили. Например, соответствующие региональные законы приняты в Тверской области и Санкт-Петербурге. Однако необходим закон на федеральном уровне, чтобы географические факторы не влияли на судьбу младших братьев. Профильный комитет Госдумы одобрил инициативу.