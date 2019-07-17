Субсидии будут даваться для возмещения недополученных доходов или финансового возмещения затрат, связанных с производством винограда и винодельческой продукции. То же касается и реализации.

Бюджетные субсидии, а также налоговые вычеты позволят поддержать отечественных виноградарей и виноделов, создав условия для производства вина из нашего винограда, а не из ввезенного из-за границы сырья, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его оценке, наши вина по качеству уже могут конкурировать с европейскими аналогами.

Володин также рассказал, что виноделы из южных регионов страны поддерживают предложенные меры.

18 июля Госдума планирует рассмотреть во втором чтении базовый законопроект о развитии виноградарства и виноделия в РФ.

- Принятие этого закона позволит сформировать единый комплексный подход к правовому регулированию оборота винограда, вина и винодельческой продукции и устранить пробелы в правовых нормах, которые в настоящее время регулируют эту отрасль, - сказал председатель Госдумы.