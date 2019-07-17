Зеленский признал нехватку управленцев на Украине: "не вижу менеджеров"

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал на нехватку управленцев на должности губернаторов областей.

Разговор об этом зашел при обсуждении кандидатуры главы Харьковской областной государственной администрации. Зеленский признал, что не рассматривает на эту должность начальника Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Вадима Слюсарева.

"Я знаю, что поднимался вопрос господина Слюсарева. Кто-то мне говорил, возможно, из локального штаба, - передает "Интерфакс" слова украинского президента. - Я не рассматривал этого человека на эту должность".

После этого он перешел к обсуждению кандидатур на должность глав ряда региона и посетовал на нехватку управленцев.

"Мы ищем в каждой области адекватных менеджеров, - сказал Зеленский. - Пока я не вижу менеджеров".