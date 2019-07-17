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17.07.2019 16:44
Рубрика: В мире

Зеленский разогнал администрацию Николаевской области

Текст: Александр Саможнев

С одними огорчениями связана рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Николаевскую область. Вначале политик разогнал местную администрацию, а затем поскандалил с директором аэропорта, сообщают украинские СМИ.

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В ходе пребывания в регионе Зеленский потребовал от главы Николаевской областной администрации Вячеслава Боня написать заявление об отставке. Вопросы у главы государства возникли в связи с плохим управлением и выделением средств на строительство аэропорта.

Кроме того, присутствующие на встрече с президентом обратились за помощью в связи с ухудшением криминальной обстановки в регионе и рейдерством. Общая напряженная атмосфера, видимо, вызвала негативную реакцию Зеленского, что и выразилось в беседе с директором аэропорта Николаева.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Когда речь зашла о достройке терминала аэровокзала и необходимых для этого средствах и времени, разговор шел на повышенных тонах. Директор неосторожно выразился, что президент приехал "всех строить, вместо того, чтобы реально помочь". На это Зеленский раздраженно ответил: "Разбирайтесь тогда со своими проблемами сами". По итогам визита в Николаев президент обещал найти замену руководству региона.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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