"Зенит" хочет приобрести Гилерме

Вратарь сборной России и московского "Локомотива" Маринато Гилерме может продолжить карьеру в "Зените". В борьбу за голкипера сборной России и московского "Локомотива" включается "Зенит".

Как сообщил в своем телеграмм-канале известный комментатор Нобель Арустамян, желание приобрести Гилерме выразил главный тренер клуба Сергей Семак. По утверждению источника, представители клуба уже вышли на связь с игроком и обсудили возможный переезд в Санкт-Петербург.

Напомним, что контракт Гилерме с "Локомотивом" истекает 31 декабря 2019 года. По данным СМИ "Локо" предложил новый контракт на 2,4 млн евро в год, однако игрока эти условия не устраивают. Ранее заинтересованность в подписании Гилерме выразил "Спартак", который предложил игроку куда более выгодные условия. Единственный вопрос касался лишь времени перехода. Если приобретать вратаря в это трансферное окно, то за него нужно платить отступные, если после 31 декабря, то игрок достанется бесплатно.

У "Зенита", по всей видимости, есть вопросы к основному вратарю Андрею Луневу. И именно его должен вытеснить Гилерме с поста номер один, если все же договорится о переходе.