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25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
18.07.2019 17:59
Рубрика: Общество
Проект: Медиацентр

25 июля - круглый стол "Гепатит - лечение доступно"

25 июля (четверг) в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится "круглый стол", приуроченный к Всемирному дню борьбы с гепатитами на тему: "Гепатит - лечение доступно".
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

На "круглом столе" будут обсуждаться следующие вопросы:

• актуальность проблемы вирусных гепатитов в России;

• как получить инновационное лечение гепатита бесплатно;

• инфраструктура оказания медицинской помощи пациентам с гепатитом.

В заседании "круглого стола" участвуют:

- Салагай Олег Олегович, заместитель министра здравоохранения РФ;

Богомолов Павел Олегович, руководитель отделения гепатологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, к. м. н.;

- Малинникова Елена Юрьевна, главный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, д.м.н., профессор;

- Попов Дмитрий Сергеевич, генеральный директор фармацевтической компании "Гепатера";

Модератор - обозреватель "Российской газеты" Ирина Григорьевна Краснопольская.

Организатор круглого стола - Фонд поддержки и развития доказательной медицины.

В начале мероприятия будет организован приветственный фуршет.

Круглый стол будет транслироваться в прямом эфире на сайте https://mc.rg.ru/ и https://gepatitu.net/

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