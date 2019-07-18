25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита

На "круглом столе" будут обсуждаться следующие вопросы:
• актуальность проблемы вирусных гепатитов в России;
• как получить инновационное лечение гепатита бесплатно;
• инфраструктура оказания медицинской помощи пациентам с гепатитом.
В заседании "круглого стола" участвуют:
- Салагай Олег Олегович, заместитель министра здравоохранения РФ;
- Богомолов Павел Олегович, руководитель отделения гепатологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, к. м. н.;
- Малинникова Елена Юрьевна, главный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, д.м.н., профессор;
- Попов Дмитрий Сергеевич, генеральный директор фармацевтической компании "Гепатера";
Модератор - обозреватель "Российской газеты" Ирина Григорьевна Краснопольская.
Организатор круглого стола - Фонд поддержки и развития доказательной медицины.
В начале мероприятия будет организован приветственный фуршет.
Круглый стол будет транслироваться в прямом эфире на сайте https://mc.rg.ru/ и https://gepatitu.net/