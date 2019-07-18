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Рубрика: Спорт

Ходы в запасе

Александр Грищук вышел в полуфинал этапа Гран-при ФИДЕ
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 157(7915)
В Риге определились участники полуфинальных матчей на этапе Гран-при ФИДЕ.
В полуфинале Гран-при ФИДЕ Александр Грищук (на фото) сразится с французом Максимом Вашье-Лагравом. Фото: РИА Новости В полуфинале Гран-при ФИДЕ Александр Грищук (на фото) сразится с французом Максимом Вашье-Лагравом. Фото: РИА Новости
В полуфинале Гран-при ФИДЕ Александр Грищук (на фото) сразится с французом Максимом Вашье-Лагравом. Фото: РИА Новости

Россиянин Александр Грищук, благодаря успеху на тай-брейке, со счетом 2,5:1,5 переиграл китайского гроссмейстера Юй Янъи и прошел в полуфинал, где сразится с французом Максимом Вашье-Лагравом, оформившим попадание в четверку сильнейших днем ранее.

Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана с таким же счетом обыграл поляка Яна-Кшиштофа Дуду, а американец Уэсли Со, к сожалению, оставил за бортом 1/2 финала нашего Сергея Карякина - 4,5:3,5. Таким образом, во втором полуфинале сыграют Мамедьяров - Со.

Фото: iStock
Гроссмейстер Карякин назвал Ханты-Мансийск шахматной столицей

Напомним, что серия Гран-при ФИДЕ 2019 года состоит из четырех турниров. Всего в серии принимает участие 21 шахматист, каждый из которых выступит на трех этапах Гран-при. Двое победителей получат право выступить в турнире претендентов 2020 года.

Первый этап турнира прошел в середине мая в Москве. Он завершился победой российского гроссмейстера Яна Непомнящего, который в финале обыграл соотечественника Александра Грищука. Добавим, что призовой фонд каждого этапа составляет 130 тысяч евро, а дополнительные 280 тысяч будут распределены по итогам всего Гран-при.

Также стоит отметить, что согласно решению президентского совета Международной шахматной федерации, этап серии Гран-при ФИДЕ среди женщин состоится с 10 по 23 сентября в Краснодаре. Три других этапа пройдут в Монако, Швейцарии и Италии. Второй этап в Монако состоится с 2 по 15 декабря. Даты остальных этапов пока неизвестны.

В эти дни в Риге проходит и Мемориал Таля. Россиянин Владимир Федосеев с результатом 9,5 из 11 очков победил в турнире по рапиду. На втором месте финишировал чех Давид Навара - 9 баллов. По 8,5 очка набрали семь игроков, среди которых еще два российских шахматиста Максим Чигаев и Евгений Алексеев.

Тем временем семь российских гроссмейстеров квалифицировались на Кубок мира 2019 года согласно рейтингу Международной шахматной федерации.

Гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл этап Гран-при ФИДЕ

Как сообщили в пресс-службе ФИДЕ, по рейтингу на турнир отобрались 18 шахматистов, включая россиян Александра Грищука, Яна Непомнящего, Владимира Крамника, Сергея Карякина, Петра Свидлера, Дмитрия Яковенко и Никиту Витюгова. Другое дело, что в январе этого года Крамник объявил о завершении профессиональной карьеры. Заменить Владимира могут Дмитрий Андрейкин, Владимир Федосеев и Евгений Томашевский, которые включены в резерв.

Напомним, что Кубок мира по шахматам пройдет с 9 сентября по 4 октября в Ханты-Мансийске. Участие в турнире примут 128 шахматистов. Двое лучших по итогам Кубка мира получат право выступить в турнире претендентов на звание чемпиона мира 2020 года.

Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен.

Спорт Шахматы
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