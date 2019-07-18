Американский истребитель F-15 совершил аварийную посадку в Польше

В Польше истребитель F-15 ВВС США совершил в среду аварийную посадку на военной базе в Повидзе. Очевидцы сообщили о двух истребителях, из двигателя одного из которых шел дым.

Позже генеральное командование польской армии сообщило, что причиной аварийной посадки стала птица, попавшая в двигатель. "Подтверждаем, что имело место происшествие. F-15 ВВС США приземлился и взлетел снова", - цитирует РИА Новости.

Отмечается, что американские истребители F-35 и F-15 прибыли в Польшу в рамках совместных учений.