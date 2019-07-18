Новости

В Петербурге сбили пешехода, сделавшего замечание водителю 20:54
Вышел финальный русский трейлер "Оно 2" 20:50
Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы 20:45
"Спартак" приобрел футболиста "Ростова" 20:42
Умер писатель, актер и режиссер Лучано Де Крешенцо 20:40
Программа "дальневосточного гектара" распространена на Бурятию и Забайкалье 20:30
В Грузии уволили гендиректора телеканала "Рустави-2" 20:04
В Москве прошел флешмоб в честь 100-летия Московской службы скорой помощи 20:00
МИД РФ назвал ложью заявления США об отказе американским педагогам в визах 19:50
СК начал проверку по факту взрыва емкости с топливом под Тверью 19:49
В КЧР четырех экс-полицейских осудили за смертельные пытки задержанного 19:46
Новый закон освобождает инвалидов от подачи справок при оформлении льгот 19:43
Семь человек погибли в ДТП на трассе в Туве 19:27
У Volvo будут новые кроссоверы: больше XC90 и меньше XC40 19:22
Путин встретился с исполнительным директором Shell 19:10
В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек 19:09
Жителей Кубани задержали за сбор ветвей красного дуба для веников 18:45
Украинские морские учения с "рыбацкой лодкой" высмеяли в Китае 18:32
Чемпиона мира по футболу 1998 года Трезеге лишили прав за пьяную езду 18:31
В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку 18:31
Избитый в ярославской колонии Евгений Макаров арестован на 10 суток 18:19
Ульяновские чиновники более полугода не выдавали лекарства онкобольной 17:53
"Газпром" рассчитывает согласовать с Данией "Северный поток-2" осенью 17:52
Из гробницы Тутанхамона извлекли большой золотой гроб 17:50
В США освободили невинно отсидевшего двадцать лет гражданина 17:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
18.07.2019 19:31
Рубрика: Власть

Протокол ниоткуда

Арбитражные суды начнут сообщать о подделке доказательств
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 157(7915)
В ближайшее время у недобросовестных участников арбитражного разбирательства могут начаться очень серьезные проблемы. Об их попытках решить спор, используя, к примеру, поддельные документы, сам суд тут же сообщит компетентным органам. Сейчас арбитражные суды этого не делают.
Фото: Стоян Васев/ТАСС Фото: Стоян Васев/ТАСС
Фото: Стоян Васев/ТАСС

В Госдуме тихо, без особой огласки прошел первое чтение важный законопроект, который касается в первую очередь государственных, муниципальных структур и бизнеса - тех, кто ведет арбитражные разбирательства.

Законопроект в случае его принятия, а сейчас сомнения в этом практически нет, даст новые полномочия арбитражным судам. И они будут записаны в Арбитражный процессуальный кодекс РФ.

Фото: istockphoto.com
Судьям отведут месяц на принесение присяги

Сегодня, и это подтвердят все, кто сталкивался с арбитражными спорами, одна из сторон, ничем не рискуя, спокойно может предъявить в качестве своих аргументов поддельные бумаги, мутные документы, протоколы собраний, которых никогда не было.

Перечислять количество и варианты подделок можно бесконечно. А ведь на кону стоит чей-то бизнес, государственные интересы, фабрики, заводы, пароходы.

Даже если суд справедливо усомнится в качестве и истории появления откровенной "липы", то жаловаться в органы он не будет - по закону не положено. Просто проигнорирует такой, с позволения сказать, документ.

Законопроект предлагает исправить ситуацию - дать арбитражным судам право сообщать о признаках преступлений в действиях участников процесса. Например, в случае фальсификации доказательств.

Как говорится в пояснительной записке, сегодня в случае обнаружения недостоверных доказательств вопрос о возбуждении уголовного дела могут поставить только сами участники процесса, если пойдут в правоохранительные органы самостоятельно.

Фото: iStock
Суды будут рассматривать все кассационные заявления

В пояснительной записке об этом четко сказано:

"Специфика работы правоохранительных органов нередко сводится к демонстративному невмешательству в экономические споры между хозяйствующими субъектами (лицами, осуществляющими предпринимательскую и иную экономическую деятельность), а это означает, что до вступления решения арбитражного суда в законную силу в возбуждении уголовных дел чаще всего отказывается, во многом по причине того, что с инициативой о возбуждении уголовного дела выступает участвующее в арбитражном процессе и заинтересованное в исходе дела лицо, а не арбитражный суд". Собственно, закон приходится править потому, что арбитражный процесс, как правило, тянется если не годами, то уж точно месяцами. Только срок на обжалования решений - месяц. По закону сторонам дают значительное время для устранения недостатков, допущенных при подаче жалоб.

Все это приводит к истечению сроков давности для привлечения одной из сторон, пользующейся "липой", к уголовной ответственности.

Предлагается дать арбитражным судам право сообщать о признаках преступлений у участников дела

Законопроект предлагает дописать в статью 188.1 Арбитражного процессуального кодекса новое положение. Оно звучит так:

"Если при рассмотрении дела арбитражный суд обнаружит в действиях лиц, участвующих в деле, иных участников арбитражного процесса, должностных лиц или иных лиц признаки преступления, то арбитражный суд сообщает об этом в органы дознания или предварительного следствия", - говорится в законопроекте.

Власть Работа власти Судебная система Законодательная власть Госдума Реформа судебной власти Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле обосновали решение о гражданстве РФ для жителей Украины
"Газпром" рассчитывает согласовать с Данией "Северный поток-2" осенью
Google оштрафовали в России на 700 тысяч рублей
Песков назвал первый шаг для нормализации отношений Москвы и Киева
Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе