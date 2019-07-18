В ближайшее время у недобросовестных участников арбитражного разбирательства могут начаться очень серьезные проблемы. Об их попытках решить спор, используя, к примеру, поддельные документы, сам суд тут же сообщит компетентным органам. Сейчас арбитражные суды этого не делают.

В Госдуме тихо, без особой огласки прошел первое чтение важный законопроект, который касается в первую очередь государственных, муниципальных структур и бизнеса - тех, кто ведет арбитражные разбирательства.

Законопроект в случае его принятия, а сейчас сомнения в этом практически нет, даст новые полномочия арбитражным судам. И они будут записаны в Арбитражный процессуальный кодекс РФ.

Сегодня, и это подтвердят все, кто сталкивался с арбитражными спорами, одна из сторон, ничем не рискуя, спокойно может предъявить в качестве своих аргументов поддельные бумаги, мутные документы, протоколы собраний, которых никогда не было.

Перечислять количество и варианты подделок можно бесконечно. А ведь на кону стоит чей-то бизнес, государственные интересы, фабрики, заводы, пароходы.

Даже если суд справедливо усомнится в качестве и истории появления откровенной "липы", то жаловаться в органы он не будет - по закону не положено. Просто проигнорирует такой, с позволения сказать, документ.

Законопроект предлагает исправить ситуацию - дать арбитражным судам право сообщать о признаках преступлений в действиях участников процесса. Например, в случае фальсификации доказательств.

Как говорится в пояснительной записке, сегодня в случае обнаружения недостоверных доказательств вопрос о возбуждении уголовного дела могут поставить только сами участники процесса, если пойдут в правоохранительные органы самостоятельно.

В пояснительной записке об этом четко сказано:

"Специфика работы правоохранительных органов нередко сводится к демонстративному невмешательству в экономические споры между хозяйствующими субъектами (лицами, осуществляющими предпринимательскую и иную экономическую деятельность), а это означает, что до вступления решения арбитражного суда в законную силу в возбуждении уголовных дел чаще всего отказывается, во многом по причине того, что с инициативой о возбуждении уголовного дела выступает участвующее в арбитражном процессе и заинтересованное в исходе дела лицо, а не арбитражный суд". Собственно, закон приходится править потому, что арбитражный процесс, как правило, тянется если не годами, то уж точно месяцами. Только срок на обжалования решений - месяц. По закону сторонам дают значительное время для устранения недостатков, допущенных при подаче жалоб.

Все это приводит к истечению сроков давности для привлечения одной из сторон, пользующейся "липой", к уголовной ответственности.

Предлагается дать арбитражным судам право сообщать о признаках преступлений у участников дела

Законопроект предлагает дописать в статью 188.1 Арбитражного процессуального кодекса новое положение. Оно звучит так:

"Если при рассмотрении дела арбитражный суд обнаружит в действиях лиц, участвующих в деле, иных участников арбитражного процесса, должностных лиц или иных лиц признаки преступления, то арбитражный суд сообщает об этом в органы дознания или предварительного следствия", - говорится в законопроекте.