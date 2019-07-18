"Арсенал" обыграл "Баварию" в матче Международного Кубка чемпионов

Новости

В Ялте собрались снести 243 незаконных самостроя 10:12
Внедорожник "Сталкер" на базе Lada 4x4 добрался до дилеров 09:57
На Кубани во рту у молодого человека взорвался курительный прибор 09:46
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары 09:45
В Дагестане четыре человека утонули в море 09:34
В Сочи объявили экстренное штормовое предупреждение 09:32
В Ростове опрокинулась моторная лодка 09:31
Житель Тюменской области угнал трактор и поехал в магазин 09:28
Стали известны подробности гибели шахтера в Кузбассе 09:27
СМИ: В Москве при упоминании Боснии открываются все двери 09:23
В Приморье в ДТП погибли шесть человек 09:20
Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварии 09:11
Жителей Приморья предупредили о тайфуне "Данас" и сильных дождях 09:06
В Прикамье пожилая пара утонула, переправляясь по реке в город 09:03
Самой популярной машиной с "автоматом" в России стала Toyota Camry 08:46
Глава МИД Германии призвал к диалогу с Россией 08:44
В Новосибирске школьника убило током на свалке 08:04
Ученые выяснили, как на самом деле влияет давление на риск инфаркта 07:43
Воздух в столице прогреется сегодня до +22 градусов 07:24
Отец Неймара встретится с руководством "Ювентуса" 07:17
Во Францию вернется аномальная жара 07:07
Трамп назвал голосование по импичменту "самым нелепым проектом" 06:37
Лавров выразил надежду на смену позиции Дании по "Северному потоку-2" 06:19
Представитель Румынии впервые назначен заместителем генсека НАТО 05:41
В Благовещенске ввели режим ЧС из-за ливня 05:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы четыре секрета долголетия
Названы четыре секрета долголетия
Какой смартфон не вреден для ребенка
Какой смартфон не вреден для ребенка
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
18.07.2019 09:03
Рубрика: Спорт

"Арсенал" обыграл "Баварию" в матче Международного Кубка чемпионов

Текст: Максим Домчев
Футболисты лондонского "Арсенала" добились победы над "Баварией" из Мюнхена в матче Международного кубка чемпионов.
Фото: Kelvin Kuo/ Reuters Фото: Kelvin Kuo/ Reuters
Фото: Kelvin Kuo/ Reuters

В рамках подготовки к новому сезону клубы проводят контрольные матчи. Для того, чтобы спортивная борьба на поле была максимально приближена к матчам национальных чемпионатов, ряд клубов принимает участие в турнире, носящим название Международный Кубок чемпионов.

В Европе состоялись матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов

Участниками неофициальных соревнований стали английские "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", испанские "Реал" и "Атлетико", итальянские "Ювентус", "Фиорентина", "Милан" и "Интер", португальская "Бенфика" и "Гвадалахара" из Мексики. Большинство матчей проходят в США, помимо этого посмотреть за игрой грандов европейского футбола могут болельщики в Сингапуре, Англии, Китае, Уэльсе и Швеции.

Рано утром в четверг в Калифорнии прошел второй матч турнира, в котором встречались лондонский "Арсенал" и "Бавария" из Мюнхена. В первом тайме зрители голов не увидели, однако в самом начале второй половины встречи защитник немецкого клуба Познански отправил мяч в собственные ворота.

Матчи Евро-2020 в Петербурге вызвали ажиотаж среди болельщиков

И второй гол в матче забила "Бавария". На этот раз, правда, мяч оказался в воротах лондонцев. Отличился Левандовски. Но все же "Арсенал" мог вырвать победу благодаря голу Нкетиа.

Днем ранее "Фиорентина" со счетом 2:1 одолела "Гвадалахару".

20 июля в рамках турнира сыграют "Интер" - "Манчестер Юнайтед", "Гвадалахара" и "Бенфика". В ночь на 21 число свои матчи проведут "Арсенал" - "Фиорентина" и "Бавария" - "Реал".

Спорт Футбол Товарищеские матчи Спортивные организации Футбольные клубы "Арсенал" (Лондон) Спортивные организации Футбольные клубы "Бавария"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров выразил надежду на смену позиции Дании по "Северному потоку-2"
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
Посол РФ рассказал о развязанной США визовой войне
В МИД Турции назвали несправедливым исключение из программы F-35
Пушков прокомментировал прогноз о техногенной катастрофе на Украине