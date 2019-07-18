"Арсенал" обыграл "Баварию" в матче Международного Кубка чемпионов

Футболисты лондонского "Арсенала" добились победы над "Баварией" из Мюнхена в матче Международного кубка чемпионов.

В рамках подготовки к новому сезону клубы проводят контрольные матчи. Для того, чтобы спортивная борьба на поле была максимально приближена к матчам национальных чемпионатов, ряд клубов принимает участие в турнире, носящим название Международный Кубок чемпионов.

Участниками неофициальных соревнований стали английские "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", испанские "Реал" и "Атлетико", итальянские "Ювентус", "Фиорентина", "Милан" и "Интер", португальская "Бенфика" и "Гвадалахара" из Мексики. Большинство матчей проходят в США, помимо этого посмотреть за игрой грандов европейского футбола могут болельщики в Сингапуре, Англии, Китае, Уэльсе и Швеции.

Рано утром в четверг в Калифорнии прошел второй матч турнира, в котором встречались лондонский "Арсенал" и "Бавария" из Мюнхена. В первом тайме зрители голов не увидели, однако в самом начале второй половины встречи защитник немецкого клуба Познански отправил мяч в собственные ворота.

И второй гол в матче забила "Бавария". На этот раз, правда, мяч оказался в воротах лондонцев. Отличился Левандовски. Но все же "Арсенал" мог вырвать победу благодаря голу Нкетиа.

Днем ранее "Фиорентина" со счетом 2:1 одолела "Гвадалахару".

20 июля в рамках турнира сыграют "Интер" - "Манчестер Юнайтед", "Гвадалахара" и "Бенфика". В ночь на 21 число свои матчи проведут "Арсенал" - "Фиорентина" и "Бавария" - "Реал".