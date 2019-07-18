Бетербиев встретится с Гвоздиком в бою за два титула

Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Артур Бетербиев проведет объединительный бой с обладателем Всемирного боксерского совета (WBC) украинцем Александром Гвоздиком. Поединок состоится 18 октября в США.

- У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком. На кону будут стоять два пояса - IBF и WBC, - написал Бетербиев на своей странице в одной из социальных сетей.

Бетербиеву предстоит в третий раз защитить титул IBF. В мае он победил американца сербского происхождения Радивое Калайджича техническим нокаутом в пятом раунде.

Что касается Гвоздика, то он защитил титул чемпиона WBC в полутяжелом весе, одолев француза Дуду Нгумбу в Филадельфии.