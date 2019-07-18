ЦБ оценил выплаты компаний по внешним долгам во 2-й половине 2019 года

По оценке Банка России, российским компаниям во второй половине 2019 года предстоит направить на выплаты по внешним долгам значительно меньше средств, чем в тот же период предыдущего года.

Согласно оценке, выплаты, с исключением внутригрупповых платежей, значительная часть которых обычно продлевается или рефинансируется, могут составить в III квартале 9,3 млрд долларов (на 26% ниже, чем годом ранее), в IV квартале - 17,5 млрд долларов (на 19% ниже).

Комфортный график платежей ограничит спрос крупнейших компаний на иностранную валюту, что поддержит курс рубля.