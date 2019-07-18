Чемпиона мира по футболу 1998 года Трезеге лишили прав за пьяную езду

Чемпиона мира и Европы в составе сборной Франции по футболу Давида Трезеге лишили водительских прав за езду в состоянии алкогольного опьянения и оштрафовали за оскорбление полицейских, сообщает Corriere Torino.

Полицейские остановили автомобиль под управлением 41-летнего Трезеге ночью в итальянском городе Турин. Экс-футболист превысил скорость и его автомобиль едва не сбил прохожего. Трезеге сначала отказался проходить проверку на алкотестере, но через час все же сделал это. При этом он назвал полицейских неудачниками,

Освидетельствование показало наличие алкоголя в крови Трезеге. В итоге он был лишен прав и оштрафован.

На клубном уровне Трезеге наиболее известен по выступлениям за туринский "Ювентус", вместе с которым он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок Италии. В его активе 71 матч и 34 гола за сборную Франции - в ее составе он стал чемпионом мира (1998) и Европы (2000). В 2015 году Трезеге завершил игровую карьеру и вошел в команду менеджмента "Ювентуса".