Экс-форварда "Ливерпуля" наказали за игру на тотализаторе

Экс-форвард "Ливерпуля" Даниэль Старридж признан виновным в нарушении правил Футбольной ассоциации (FA), касающихся ставок.

Старриджу были предъявлены обвинения по 11 пунктам. В двух случаях Независимая комиссия по регулированию признала игрока виновным. В частности, выяснилось, что перед переходом из "Ливерпуля" в "Вест Бромвич" в 2018 году Старридж попросил брата сделать ставку на свой трансфер в испанскую "Севелью", предварительно снабдив его инсайдерской информацией.

А вот обвинения в том, что Старридж разглашал закрытую информацию касательно потенциальных трансферов в "Интер" и в "Вест Бромвич", остались недоказанными.

Согласно решению независимой комиссии, Старридж оштрафован на 75 тысяч фунтов стерлингов и дисквалифицирован на шесть недель. Четыре из них уже истекли. То есть 28-летний футболист, который сейчас не имеет на руках контракта, сможет играть с 31 июля.

FA посчитала вынесенные санкции слишком мягкими и намерена подать апелляцию.