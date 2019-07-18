Экс-сотрудникам ФСБ ограничат выезд на пять лет

В Госдуме предлагают ограничить на 5 лет выезд из РФ бывшим сотрудникам ФСБ в целях их же защиты. Законопроект об этом внесен на рассмотрение палаты.

Внесение законопроекта связано со случаями задержания за рубежом и привлечения к уголовной ответственности российских граждан исключительно за факт прохождения ими в прошлом службы в органах безопасности. "Поэтому мы обязаны принимать меры, чтобы их защитить", - пояснил один из авторов законопроекта, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, выезд за рубеж может быть ограничен, "когда существует опасность недружелюбных действий в отношении бывшего сотрудника органов безопасности со стороны государственных органов зарубежных стран". Кроме того, если есть риск провокаций и актов насилия со стороны преступных групп.

- Особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений, - уточнил глава комитета.