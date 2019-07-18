Эксперты прокомментировали данные о зарплатах россиян

К концу года средняя заработная плата россиян может вырасти до 47 тысяч рублей в месяц, а медианная - до 35 тысяч. Такую точку зрения "Российской газете" высказал доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов.

Напомним, что сегодня Росстат опубликовал данные, где наряду с показателем средней заработной платы россиян приводятся данные о медианном значении. И последние данные оказались ниже, чем средняя зарплата.

"Значение медианы более точно оценивает зарплату среднего работника, так как оно делит всех работающих на две половины - с зарплатой ниже и выше данного уровня, а влияние высокооплачиваемых работников (20 процентов от всех работающих) значительно слабее, - поясняет Бадалов. - Конечно, разрыв между средней и медианой зарплатой больше в регионах с высокой деловой, финансовой активностью: он достигает 27-30 процентов".

Как отмечает доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская, коэффициент вариации (отклонение средней заработной платы от медианной) в региональном разрезе составляет от 13% до 31%. В целом при средней зарплате в 47 тысяч рублей по стране, медианное значение составило 34 тысячи. В то же время эксперт отмечает, что по проведенному Росстатом выборочному обследованию средних и крупных предприятий уровень средней заработной платы вырос и у рядовых сотрудников, и у руководителей.

"Зарплата рядовых работников выросла значительнее благодаря выполнению указам президента о приведении минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму и росту промышленного производства в отраслях с большим количеством работающих", - уточнил эксперт.