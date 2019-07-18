Российские прыгуны в воду приехали на чемпионат мира в Южную Корею без своего лидера Ильи Захарова, который не успел восстановиться после операции на мениске. Ему уже дважды удавалось обыгрывать непобедимых китайцев: на Олимпиаде-2012 в Лондоне в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина и на ЧМ-2017 в Будапеште в синхроне вместе со своим партнером Евгением Кузнецовым.

В Кванджу Кузнецов временно встал в пару с Никитой Шлейхером в попытке добыть олимпийские лицензии. Для этого в синхронных прыжках нужно было попасть в призовую тройку. Ребята заняли пятое место. Но в личной дисциплине оба прошли в финал и гарантировали России две путевки в Токио-2020.

Что касается золотых медалей, то на момент подписания номера "РГ" в печать счет в противостоянии Китая со всем миром был 9:0. Известный тренер, бывший наставник сборной России Алексей Евангулов, который уже десять лет успешно работает со сборной Великобритании, отметил в разговоре с корреспондентом "РГ", что его подопечные еще попробуют исправить эту статистику на трамплине и на вышке. А также выразил надежду, что сможет понаблюдать за тем, как Захаров будет бороться с китайцами на Олимпиаде.

Алексей Георгиевич, всем и так надоело, что китайцы постоянно выигрывают. А сейчас еще и разговоры пошли, что им подсуживают. Это правда?

Алексей Евангулов: Судейство идет в пользу китайцев. Все это видят, все это понимают. Но, несмотря на это, вынужден признать, что китайцы по-честному выигрывают. Они наголову сильнее. Поэтому не понимаю, зачем они используют свое представительство в ФИНА - в техкоме по прыжкам в воду и в бюро, чтобы формировать судейские бригады, чтобы оказывать влияние на судей. Они для чего-то страхуются. Я бы не делал этого на их месте. Они компрометируют себя. Китайцы и без того сильны. Они бы продолжали побеждать, просто с меньшим преимуществом.

За счет чего иногда удается вырвать у них "золото"?

Алексей Евангулов: Да, время от времени кто-то прорывается. Так было на Олимпиаде в Рио, где Захаров стал чемпионом, и на чемпионате мира в Будапеште, где британец Том Дэйли победил на вышке. Ведущие прыжковые державы - Канада, Россия, Австралия, Великобритания - пытаются урвать медаль. Если какой-то спортсмен с самого старта делает все безошибочно, китайцы начинают нервничать. В такой ситуации они могут дрогнуть. Они привыкли выигрывать. Ощущение, что их кто-то обошел и нужно догонять, выводит их из равновесия. На сегодняшний день заставить их дергаться могут британцы Джек Ло на трамплине и Том Дэйли на вышке. Финалы должны быть интересные. Технически они готовы не хуже, чем китайцы. Но это и психологическая борьба. В финале напряжение сильное. Я это по себе ощущаю: я сижу и мне плохо. А это к тому же предолимпийский турнир, где разыгрываются лицензии. Здесь все это чувствуется в два раза острее.

Как думаете, на вышке россиянин Александр Бондарь сможет побороться за медали?

Алексей Евангулов: Бондарь вместе с Виктором Минибаевым уже взял "серебро" в синхроне. Это очень сильный спортсмен. Мне нравится, как он расслабляет соперников в предварительном раунде и в полуфинале. А в финале собирается и наносит удар. Это замечательное качество. Шансы завоевать медаль у него точно есть.

Чем может обернуться для Ильи Захарова пропуск этого чемпионата?

Алексей Евангулов: Я не знаю всех подробностей: насколько успешно прошла операция, как идет восстановление. Но в любом случае плохо, что Захаров здесь не выступает, плохо, что такое с ним случилось. Но наш спорт травмоопасный. Мы шутим: плавание опасно только тем, что заснешь, ударишься головой о бортик и пропустишь поворот. А у нас "летят" колени, голени, кисти, локти и плечи. Это наши слабые места. Ничего не поделаешь. Ведущие прыгуны часто получают травмы. Том Дэйли буквально за две недели до ЧМ повредил кисть. А это для вышечников самое важное. Мы его подлечили, поберегли, но все равно очень переживаем, потому что он был супер готов технически. Жалко, что Илья тоже столкнулся с проблемами со здоровьем. Но, надеюсь, к Олимпиаде он восстановится. Спортсмен он сильный, необычный, неординарный. Хотелось бы его увидеть в финале Игр в Токио. Я бы с удовольствием посмотрел на то, как Джек Ло боролся бы с ним на равных, как они оба составили бы конкуренцию китайским трамплинистам. Такая вот у меня мечта.