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18.07.2019 01:22
Рубрика: Власть

Глав МИД России: Запад в течение пяти лет потворствовал Киеву

Текст: Петр Лихоманов
Прекращение блокады Донбасса, амнистия для ополченцев и закрепление в украинской конституции особого статуса региона - это тот минимум, который официальный Киев обязан сделать для реализации Минских соглашений, и возникновение у него желания исполнять свои обязательства зависит, в том числе, от Германии. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью немецкому изданию Rheinische Post.
Фото: AP Photo/Pavel Golovkin Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
Фото: AP Photo/Pavel Golovkin

"Нужно признать, что и западные партнеры, вместо того чтобы побуждать Киев к выполнению взятых на себя обязательств, все последние пять лет по сути потворствовали его действиям, направленным на затягивание имплементации Минских соглашений. Фактически закрыли глаза и на такие позорные стороны украинской действительности, как возрождение неонацизма, принудительное ограничение сферы использования русского языка, гонения на независимые СМИ, инспирированные киевскими властями притеснения канонической Украинской православной церкви и ее прихожан", - перечислил Лавров элементы негативного влияния коллективного Запада на украинскую ситуацию.

Фото: iStock
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При этом он отметил отдельные точки, позволяющие оптимистично оценивать возможность прогресса на пути к примирению. В частности - недавнее разведение сил в районе Станицы Луганской. Впрочем, попытки переложить на Россию ответственность, по словам Лаврова, продолжаются.

"После избрания президентом Украины Владимира Зеленского в США и Европе заговорили о появлении "окна возможностей" в процессе урегулирования, которым, дескать, должна воспользоваться Россия. Подмена понятий, перенос ответственности за реализацию Минских соглашений на нашу страну - не что иное, как попытка "переложить с больной головы на здоровую". Россия, в отличие от Украины, не является стороной Минских договоренностей. Осуществить целый ряд шагов, предписанных Минском, должен Киев. Речь идет, в частности, о прекращении экономической блокады Донецка и Луганска, объявлении амнистии участникам боевых действий и закреплении в конституции Украины особого статуса Донбасса, согласованного с Донецком и Луганском. Пока от Зеленского и его команды поступают довольно противоречивые сигналы", - констатировал Сергей Лавров.

В свою очередь Европе, по словам министра, не стоит и дальше потакать официальному Киеву в его попытках игнорировать реальность Минских соглашений.

"Европейцы, и, в первую очередь, Германия, не должны пестовать у Киева ощущение вседозволенности, игнорировать массовые нарушения прав человека на Украине, нежелание украинского руководства следовать Минским договоренностям. В этом смысле и на Германии лежит часть ответственности за урегулирование внутриукраинского конфликта", - заявил глава МИД.

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