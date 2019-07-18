Глава МИД Германии призвал к диалогу с Россией

"Без Москвы мы не сможем решить насущные вопросы мировой политики", - с таким заявлением выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед началом форума "Петербургский диалог", в котором шеф немецкой дипломатии примет сегодня участие вместе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Нынешняя встреча пройдет в городе Кенигсвинтер неподалеку от Бонна.

"Мы сможем обеспечить устойчивый мир в Европе, только если будем работать вместе с Россией", - признал Маас, которого цитирует Handelsblatt. Ожидается, что на полях форума главы внешнеполитических ведомств РФ и ФРГ проведут отдельные переговоры. В Берлине назвали среди главных тем повестки, которые будут обсуждать Лавров и Маас, урегулирование конфликта на юго-востоке Украины, контроль над вооружениями и сохранение ядерной сделки с Ираном. Ожидается, что оба министра выступят на открытии пленарного заседания - впервые с начала кризиса на Донбассе. По словам Мааса, "диалог с Россией по-прежнему необходим", несмотря на то что позиции двух стран по многим вопросам не совпадают. "В трудные для политики времена нужно поддерживать контакты на человеческом уровне", - заключил глава МИД ФРГ.